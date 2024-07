i Autor: AP Iga Świątek - Julia Putincewa Kiedy mecz 3. runda Wimbledon O której godzinie?

Wimbledon 2024

Iga Świątek - Julia Putincewa Kiedy mecz 3. runda Wimbledon O której godzinie?

Iga Świątek zagra w 3. rundzie Wimbledonu, a jej rywalką będzie Julia Putincewa z Kazachstanu. To będzie już piąty mecz Polki z tą tenisistką, a w poprzednich czterech nie straciła ani jednego seta. Na trawie Putincewa może okazać się jednak groźną i niewygodną rywalką. Iga Świątek awans do 3. rundy Wimbledonu wywalczyła po zwycięstwie 6:4, 6;3 nad Patrą Martić i było to już jej 21. zwycięstwo z rzędu. Sprawdź, kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu z Julią Putincewą.