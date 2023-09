Iga Świątek - Kaja Juvan Relacja NA ŻYWO US Open Świątek - Juvan WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Kiedy gra Iga Świątek US Open Świątek - Juvan O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj?

US Open 2023 DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Terminarz

US Open 2023 DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Terminarz

Iga Świątek - Kaja Juvan Transmisja TV US Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Juvan STREAM ONLINE LIVE 1.09.2023 Iga Świątek w TV dzisiaj

Tak zmieniała się Iga Świątek! Od Igusi do pani Igi [ZDJĘCIA]

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Kają Juvan w 3. rundzie US Open. Mecz zacznie się ok. godziny 18.30-19.00 polskiego czasu po zakończeniu spotkania Karolina Muchova - Taylor Townsend. Polka i Słowenka to bliskie przyjaciółki jeszcze z czasów juniorskich. - Grałyśmy już przeciwko sobie kilka razy. Ostatni raz w Rolandzie Garrosie w 2021 roku. Obie możemy przerwać przyjaźń i po prostu grać w swoją grę, a potem znów będziemy przyjaciółkami - podkreśla Iga Świątek przed meczem z Kają Juvan. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Iga Świątek - Kaja Juvan.

Na żywo Iga Świątek - Kaja Juvan Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Tak zmieniała się Iga Świątek! Od Igusi do pani Igi [ZDJĘCIA] Trwa już mecz Muchova - Townsens. Po zakończeniu tego spotkania na Luis Armstrong Stadium wyjdą Iga Świątek i Kaja Juvan Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Kaja Juvan w 3. rundzie US Open. Początek meczu ok. godziny 18.30-19.00 polskiego czasu

Iga Świątek i Kaja Juvan w 2018 r. wywalczyły wspólnie złoto Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires (w deblu). Przyjaźń przetrwała do czasów seniorskich, a Polka zdradziła nawet, że kilka dni temu były razem w Nowym Jorku na obiedzie. Świątek w seniorskim tourze pokonała Juvan dwa razy w 2021 r. - 2:6, 6:2, 6:1 w Melbourne i 6:0, 7:5 w Roland Garros. - Obie na czas meczu musimy zapomnieć o tym, że się lubimy i po prostu grać swój tenis, a potem znów będziemy przyjaciółkami. Nic szalonego się nie stanie - stwierdziła liderka rankingu. - Kaja jest moją najlepszą przyjaciółką. To jedną z najbardziej uczciwych i mądrych osób w tourze i cieszę się, że się przyjaźnimy - podkreśla Iga Świątek, która awans do 3. rundy wywalczyły po zwycięstwie 6:3, 6:4 nas Australijką Darią Saville.