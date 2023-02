Iga Świątek KIEDY gra finał WTA Doha Iga Świątek - Pegula O której godzinie gra Iga Świątek w finale WTA Doha jutro sobota 18.02.2023

Spis treści

Iga Świątek nie zwalnia tempa! Polka po efektownym zwycięstwie nad Weroniką Kudermietową jest już w finale turnieju WTA w Dausze. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Jessica Pegula, z którą nasza gwiazda ma świeże rachunki do wyrównania. Amerykanka zlała ją boleśnie 6:2, 6:2 niedawno w meczu Polska - USA w rozgrywkach United Cup. W poprzednim sezonie Iga Świątek ograła za to Pegulę aż cztery razy. W sumie bilans ten rywalizacji to 4-2 dla Polki.

Iga Świątek i Jessica Pegula w 2022 r. grały ze sobą aż cztery razy. Polka ograła Amerykankę kolejno w Miami (6:2, 7:5), w Roland Garros (6:3, 6:2), w US Open (6:3, 7:6) w San Diego (4:6, 6:2, 6:2), gdzie tenisistce z USA wreszcie udało się urwać polskiej dominatorce seta. Pegula wzięła srogi rewanż we wspomnianym styczniowym spotkaniu w United Cup. Po bolesnej porażce z Amerykanką nasza gwiazda zalała się łzami. Pegula w piątkowym półfinale ograła Marię Sakkari.

Jessicą Pegulą jest córką amerykańskiego biznesmena, którego majątek wyceniany jest na ok. 7 mld dol. Matka tenisistki, Kim Pegula, pochodzi z Korei Południowej i jako mała dziewczynka została porzucona na ulicach Seulu. Adoptowała ją amerykańska rodzina. W USA poznała Terry'ego Pegulę, którego droga do fortuny biegła zgodnie ze schematem amerykańskiego snu – od małej firmy do ogromnej korporacji. Ojciec Jessiki gigantyczny majątek zbił na wydobyciu gazu i ropy. Teraz jest właścicielem m.in. klubów Buffalo Sabres (NHL) i Buffalo Bills (NFL). Jessica Pegula mogła prowadzić beztroskie życie córki bogacza. Wybrała jednak pracowitą drogę profesjonalnej tenisistki. – Kiedy byłam młoda, drażniło mnie, kiedy widzieli we mnie tylko córkę miliardera. W końcu nauczyłam się z tym żyć – mówi Amerykanka.

Iga Świątek i Jessica Pegula darzą się sympatią i wypowiadają się o sobie z dużym szacunkiem. Amerykanka podkreśla, że jest pod ogromnym wrażeniem postępów, jakie ostatnio zrobiła Polka. - Kiedy po raz pierwszy wygrała French Open, wcale mnie to nie zdziwiło - podkreślała Jessica Pegula w rozmowie z serwisem WTA. - Śledziłam jej karierę i muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że tak szybko potem przystosuje się do twardych kortów. Nawet w zeszłym roku nie grała na nich tak dobrze. Zdecydowanie nie spodziewałem się, że wygra kolejne turnieje WTA 1000, zaliczając taką szalona serię zwycięstw - dodała Pegula.

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w finale turnieju WTA Doha 2023 zostanie rozegrany w sobotę 18 lutego. Początek finału Świątek - Pegula o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z finału WTA Doha na antenie Canal+.

.@iga_swiatek talks to the media after her Doha R2 win pic.twitter.com/AAhY5HjtAD— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) February 16, 2023