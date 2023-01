Iga Świątek - Jessica Pegula RELACJA NA ŻYWO ONLINE United Cup Iga Świątek - Pegula NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj w nocy

Na żywo Iga Świątek - Jessica Pegula Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jessica Pegula w półfinale United Cup. Początek spotkania o godzinie 3 nad ranem polskiego czasu

Odśwież relację

Iga Świątek - Pegula RELACJA NA ŻYWO United Cup Iga Świątek mecz NA ŻYWO dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra w półfinale United Cup. Rywalem Polaków jest reprezentacja USA, a to spotkanie zostanie rozegrane w Sydney w piątek 6 stycznia oraz w sobotę 7 stycznia. Jako pierwsza na kort wyjdzie liderka rankingu WTA. Iga Świątek i Jessica Pegula w 2022 r. zagrały ze sobą aż cztery razy. Amerykanka za dobrze tych konfrontacji nie wspomina, bo Polka pokonała ją kolejno w Miami (6:2, 7:5), w Roland Garros (6:3, 6:2), w US Open (6:3, 7:6) i w San Diego (4:6, 6:2, 6:2), gdzie tenisistce z USA wreszcie udało się urwać polskiej dominatorce seta. Teraz Iga znów będzie faworytką, ale atutem Peguli mogą być bardzo szybko korty w Sydney, z którym Amerykanka zdążyła się oswoić. Reprezentacja USA gra na nim od początku United Cup. Polacy wcześniej rywalizowali w Brisbane, a Iga Świątek trenowała w Sydney dopiero dzień przed meczem.

Iga Świątek - Pegula NA ŻYWO RELACJA LIVE United Cup Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj z Pegulą

Iga Świątek w United Cup wygrała wszystkie mecze - trzy w singlu i dwa w mikście, w parze z Hubertem Hurkaczem. W meczu z Włochami pokonała Martinę Trevisan 6:2, 6:4. Liderka rankingu WTA długo dominowała na korcie, demolując Włoszkę, ale potem nagle zaczęła popełniać błędy, mecz się wyrównał i końcówka była nerwowa. Na szczęście Iga Świątek opanowała sytuację i zdobyła dla Polski cenny punkt. W boju o półfinał nasi tenisiści po emocjonującej walce pokonali Włochów 3–2, a decydujący punkt zdobył nasz gwiazdorski mikst – Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Ogromne brawa należą się też Magdzie Linette. Po porażce Hurkacza z Berrettinim w singlu poznanianka musiała wygrać swój pojedynek, żeby utrzymać Polaków w grze o półfinał. I znów pokazała, że można na nią liczyć.

Iga Świątek - Pegula WYNIK NA ŻYWO United Cup Iga Świątek RELACJA LIVE mecz z USA

Polska zagra z USA w półfinale United Cup i to już jest wielki sukces. W meczu z Włochami wszystko rozstrzygnęło się w meczu miksta i znów okazało się, że Iga Świątek i Hubert Hurkacz to zabójcza mieszanka. Nasz gwiazdorski duet rozgromił Włochów 6:1, 6:2, dając polskiej drużynie awans do finałowego turnieju w Sydney. Po ostatniej piłce nasi tenisiści oszaleli ze szczęścia. – To wspaniała sprawa! – uśmiechała się Iga. – Zwycięstwo drużyny daje jeszcze więcej radości niż wtedy, gdy wygrywasz indywidualnie. Cieszę się bardzo, że dokonaliśmy tego wspólnie. Dzisiejszy mecz był naprawdę stresujący, bo rzadko gramy miksta, więc tym fajniej, że zagraliśmy tak solidny mecz. Hubi tak przycisnął rywali, że grało mi się łatwo – dodała liderka rankingu WTA. – Włosi to bardzo silna drużyna, więc stres był faktycznie duży. Fajnie nam się grało miksta, a to zwycięstwo ma wyjątkowy smak. Iga jako partnerka jest niesamowita. Magda też dzisiaj wspaniała, więc można powiedzieć, że dziewczyny poniosły dziś nasz zespół – stwierdził Hurkacz.

United Cup Iga Świątek - Jessica Pegula RELACJA NA ŻYWO WYNIK półfinału z USA

Mecz Polska - USA w United Cup zaplanowano na piątek i sobotę 6-7 stycznia 2023 r. w Sydney. Iga Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą i zagra w piątek, o godzinie 3 nad ranem. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Pegula dzisiaj.