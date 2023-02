Iga Świątek - Weronika Kudermietowa RELACJA NA ŻYWO ONLINE Półfinał WTA Doha Iga Świątek - Kudermietowa NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 17.02.2023

Iga Świątek wyrzuciła to z siebie. Powiedziała o dużym problemie, jest jej po prostu szkoda

Iga Świątek po nieplanowanym dniu przerwy wraca do rywalizacji w turnieju WTA w Dausze. Polka zagra z Weroniką Kudermietową w półfinale. Rosjanka wczoraj dość niespodziewanie pokonała 6:2, 3:6, 6:1 Amerykankę Coco Gauff, lepiej radząc sobie w trudnych wietrznych warunkach. W drugim półfinale zagrają Jessica Pegula i Maria Sakkari. Iga Świątek w Katarze wróciła do gry po 24 dniach przerwy w rywalizacji. Zrewanżowała się Amerykance Danielle Collins za porażkę w półfinale ubiegłorocznego Australian Open, gromiąc ją 6;0, 6:1. Iga Świątek grała z zajmującą 11. miejsce w rankingu Weroniką Kudermietową dwa razy. Oba te pojedynki wygrała. Polka pokonała Rosjankę 6:3, 6:3 w US Open 2020, a potem 6:1, 6:0 w Indian Wells 2021. Czas na trzeci mecz Świątek - Kudermietowa.

Iga Świątek miała jeden dzień więcej czasu na odpoczynek, bo jej mecz w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze nie został rozegrany. Polka miała zmierzyć się z Belindą Bencic, ale Szwajcarka zrezygnowała z gry. Jako powód podała przemęczenie. Decyzja Bencic może wydać się kuriozalna, ale jest zrozumiała. Mistrzyni olimpijska musiała spędzić trzy godziny na korcie, żeby pokonać 1:6, 7:6, 6:4 Wiktorię Azarenkę. A do Kataru przyleciała prosto z Abu Zabi, gdzie sięgnęła po tytuł. - Nie będę odczuwać presji. Grałam z Igą dwa razy i oba te spotkania przegrałam. Teraz po prostu postaram się zagrać jak najlepsze spotkanie - powiedziała Weronika Kudermietowa, kiedy stało się jasne, że zagra teraz z Polką.

Iga Świątek w meczu z Danielle Collins zaprezentowała się bardzo solidnie, ale trzeba też uczciwie podkreślić, że Amerykanka grała tego dnia fatalnie. Rok temu Polka wygrała turniej WTA w Dausze, rozpoczynając swoją spektakularną serię 37 zwycięstw. Oby teraz też poszła za ciosem! Broniąca tytułu Iga Świątek potrzebowała zaledwie 53 min, żeby awansować do półfinału turnieju WTA w Dausze. W niespełna godzinę zarobiła 43,3 tys. dolarów (193 tys. zł) – premię za 1/2 finału. Iga Świątek w meczu z Danielle Collins znakomicie serwowała, a właśnie ten element gry najbardziej u niej szwankował na początku sezonu. – Po powrocie z Australii dużo pracowaliśmy nad moim serwisem. Był wreszcie czas, żeby na spokojnie skupić się na pewnych technicznych detalach – zdradziła Świątek. – Na korcie czułam się bardzo pewnie. Cieszę się, że byłam od początku opanowana, skoncentrowana i zdyscyplinowana taktycznie. Tak naprawdę nie pozwoliłam Danielle złapać rytmu gry – powiedziała po meczu z Collins Iga, dla której był to pierwszy mecz od nieudanego występu w Australian Open.

Iga Świątek rok temu właśnie w Dausze zaczęła swoją fenomenalną serię 37 zwycięstw, w czasie której objęła prowadzenie w rankingu. – Czy czuję presję związana z pozycją numer 1? To zależy. Na pewno czuję, że każda zawodniczka daje z siebie wszystko, gdy gra ze mną. Są momenty, kiedy mam wrażenie, że dźwigam trochę za dużo na swoich barkach. Ale zazwyczaj czuję się wciąż tą samą zawodniczką, która chce stawać się coraz lepsza – wyznała Iga, której w Katarze kibicuje na trybunach Anita Włodarczyk, mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata w rzucie młotem.

Iga Świątek przed pierwszym meczem w Katarze dużo mówiła o radzeniu sobie z presją. Polka w Dausze broni tytułu, a potem czekają ją kolejne ważne występy i obrona wywalczonych przed rokiem punktów. – Nie skupiam się na obronie tytułów, bo wiem, że każdy rok i każdy turniej to zupełnie inna historia – podkreślała Świątek. – Nie ma sensu myśleć o tym, co było przed rokiem. Jest tyle przeszkód do pokonania, że naprawdę chcę koncentrować się tylko na najbliższym meczu. Ostatni rok był tak dziwny, że mógł naprawdę zamieszać w głowie. Dlatego chciałam znów stanąć mocno na ziemi i skupić się wyłącznie na ciężkiej pracy – dodała.

Mecz Iga Świątek - Weronika Kudermietowa półfinale turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w piątek 17 lutego 2023 r. Początek meczu Światek - Kudermietowa ok. godziny 16.00-16.30 polskiego czasu (po pierwszym półfinale o godz. 14.30). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na zywo z meczu Świątek - Kudermietowa