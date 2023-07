Iga Świątek KIEDY gra półfinał WTA Warszawa Świątek - Wickmayer O KTÓREJ mecz Świątek w półfinale turnieju w Warszawie GODZINA dzisiaj 29.07

Iga Świątek - Wickmayer O KTÓREJ godzinie WTA Warszawa kiedy półfinał Świątek - Wickmayer

Tenisistki mają w Warszawie wyjątkowo pracowitą sobotę. Deszcz storpedował plany organizatorów na piątek i między innymi ucierpiała na tym Iga Świątek, która w sobotę musi rozegrać dwa mecze. Pierwszy z nich miał się zacząć w okolicach południa, ale pierwszy sobotni mecz na korcie centralnym Laura Siegemund - Lucrezia Stefanini trwał blisko 3,5 godziny, co mocno opóźniło ćwierćfinałowy bój Świątek z Lindą Noskovą. Ostatecznie turniejowa "jedynka" i "ósemka" pojawiły się na korcie dopiero o 13:30. Lepsza okazała się faworyzowana Polka, która w nieco ponad godzinę i 20 minut rozbiła Czeszkę 6:1, 6:4. W związku z tym zapewniła sobie awans do półfinału, który odbędzie się jeszcze w sobotę!

Świątek - Wickmayer KIEDY półfinał WTA w Warszawie Świątek - Wickmayer GODZINA dzisiaj 29.07

Kilkadziesiąt minut po zwycięstwie z Noskovą raszynianka poznała półfinałową rywalkę. Yanina Wickmayer w ćwierćfinale przeniesionym na kort numer 3 pokonała Heather Watson 6:4, 6:3 i awansowała do półfinału, a także zapewniła sobie powrót do czołowej "100" światowego rankingu! Niespełna 34-latka w szczytowym momencie kariery była nawet na 12. miejscu w rankingu WTA, ale dopiero w zeszłym roku wróciła do touru po dłuższej przerwie spowodowanej macierzyństwem. Teraz Wickmayer wraca do gry na najwyższym poziomie i półfinał BNP Paribas Warsaw Open najlepiej o tym świadczy. Będzie to pierwszy mecz doświadczonej Belgijki ze Świątek i światowa "jedynka" musi mieć się na baczności.

Mecz Iga Świątek - Yanina Wickmayer w półfinale turnieju WTA w Warszawie odbędzie się w sobotę, 29 lipca, nie przed godziną 17:30. Będzie to ostatnie spotkanie tego dnia na korcie centralnym i rozpocznie się po zakończeniu meczu Laura Siegemund - Tatjana Maria. Relację na żywo z meczu Świątek - Wickmayer przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia tego półfinału razem z nami!

