- Przede wszystkim myślę, że nie miałam szczęścia w tej sytuacji, bo w ogóle od 2004 roku to dopiero czwarty raz się wydarzyło, że zawodniczka, która wygrała dwa mecze w grupie nie wychodzi, więc jest to rozczarowujące. Moim celem było wyjście z grupy, więc nie spełniłam go, co rzadko się właściwie zdarza. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że Coco przegra z Barborą, ponieważ grałam z obydwoma zawodniczkami i czułam na rakiecie po prostu poziom gry, ale wiem, że to też w trakcie turnieju może się zmieniać, więc niestety mój los nie był w moich rękach i to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo mogłam głównie dobrze wygrać z Coco - powiedziała Iga Świątek.