Iga Świątek królową kolejnego rankingu. Chodzi o grube miliony, Google wszystko policzył

Trzy gwiazdy kobiecego tenisa znalazły się w pierwszej trójce najczęściej wyszukiwanych sportsmenek w Google: Iga Świątek, Cori Gauff (USA) i Emma Raducanu (Wielka Brytania). W TOP10 znalazły się też m.in. piłkarki: Alexia Putellas (4. miejsce), Alex Morgan (5.), Sam Kerr (6.) i Megan Rapinoe. Poniżej prezentujemy całą czołową dziesiątkę najczęściej ogniskujących zainteresowanie fanów sportu w internecie.

ZOBACZ: Aż zasłabliśmy po informacji, ile Iga Świątek może zarobić w WTA Finals 2023! PREMIE są ogromne!

Świątek może pochwalić się potężną liczbą 15,6 milionów wyszukiwań w Google. To zdecydowanie daje jej prowadzenie wśród kobiet zajmujących się zawodowym sportem. Żadna inna zawodniczka nie była do sierpnia, począwszy od września 2022 roku, częściej wpisywana w najpopularniejszej przeglądarce w internecie. Na drugim miejscu jest "Coco" Gauff z 10,1 milionami wyszukiwań. Zwyciężczyni tegorocznego US Open jest najczęściej "wyszukiwaną" sportsmenką w Stanach Zjednoczonych.

Trzecie miejsce zajmuje Emma Raducanu, ulubienica wszystkich fanów w Wielkiej Brytanii może pochwalić się liczbą 9,6 mln wyszukiwań w Google. Jako 20-letnia kwalifikantka niespodziewanie wygrała US Open w 2021 roku. Była pierwszą Brytyjką od 1968 roku, która w dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku.

ZOBACZ: Wyznanie Mariusza Pudzianowskiego o jego życiu prywatnym doprowadza do łez. Otworzył się przed fanami i powiedział wszystko

Iga Świątek o relacjach z Aryną Sabalenką. Wywiad dla "Super Expressu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.