Iga Świątek – Kudiermietowa Relacja NA ŻYWO WTA Tokio: Świątek – Kudiermietowa WYNIK LIVE Świątek – Kudiermietowa dzisiaj 29.09 NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK]

Iga wraca do gry!

Iga Świątek - Weronika Kudiermietowa -:-, -:-

Na żywo Iga Świątek - Weronika Kudiermietowa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Weronika Kudiermietowa w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Tokio. Start meczu nie przed godziną 5:30 polskiego czasu, bądźcie z nami!

Iga Świątek po 75. tygodniach prowadzenia w rankingu WTA musiała ustąpić Arynie Sabalence. Polka wróciła do gry po odpadnięciu z US Open dopiero teraz i pierwszy mecz nie był najlepszy w jej wykonaniu. Mai Hontama, będąca na 148. miejscu, postawiła jej bardzo trudne warunki w 2. rundzie turnieju WTA 500 w Tokio. Polka w pierwszym secie musiała gonić wynik od 1:4, a w drugim secie wygrała dopiero 7:5, choć prowadziła... 5:1! Polka oddawała seryjnie gemy swojej rywalce m.in. przez niewymuszone błędy, których popełniła aż 41 w całym meczu. Ostatecznie wygrała jednak 6:4, 7:5 i zameldowała się w ćwierćfinale.

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Tokio Iga Świątek zmierzy się z Weroniką Kudiermietową, która w drodze do tego etapu wyeliminowała Brytyjkę Hart i Amerykankę Day. Rosjanka zajmuje obecnie 19. miejsce w rankingu WTA i z pewnością może być większym wyzwaniem dla Igi Świątek, niż poprzednia rywalka. Mamy jednak nadzieję, że po lekkim przetarciu Polka nie będzie popełniała już tylu błędów i zagra na swoim poziomie, a należy też pamiętać, że do tej pory nigdy nie przegrała ona z Kudiermietową – w 2020 roku pokonała ją na US Open, w 2021 na Indian Wells a w tym roku w Dosze i w Madrycie. Rosjanka w tych meczach nie zdobyła nawet seta.