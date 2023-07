Iga Świątek - Lin Zhu Relacja na żywo online Wimbledon Iga Świątek - Zhu na żywo relacja live Iga Świątek wynik meczu dzisiaj 3.07.2023

Na żywo Iga Świątek - Lin Zhu Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Lin Zhu w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14

Odśwież relację

Iga Świątek zaczyna walkę w Wimbledonie, a jej pierwsza rywalka to Chinka Lin Zhu (nr 34). To pierwszy mecz Świątek z Zhu. Polka przed Wimbledonem trenowała normalnie w Londynie i zapewniała, że nie ma już powodów do zmartwień po jej rezygnacji z gry w półfinale turnieju w Bad Homburg. - Czuję się już dobrze - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek - Lin Zhu Relacja na żywo Wimbledon Iga Świątek mecz na żywo dzisiaj 3.07.2023

Iga Świątek zdaniem bukmacherów jest już faworytką numer 1 do wygrania Wimbledonu, choć jeszcze kilka dni temu wyżej oceniano szanse broniącej tytułu Jeleny Rybakiny czy Aryny Sabalenki. Podobnie uważa Wojciech Fibak. - Iga Świątek jest moją faworytką do zwycięstwa w całym turnieju - powiedział legendarny tenisista w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Występ w turnieju w Bad Homburg miał sens, bo przetarcie meczowe na pewno jest ważne, ale prawdopodobnie wcześniejszy przylot do Londynu był jeszcze ważniejszy. To trochę inna gra niż na Wimbledonie, ale nadal dająca pewne ogranie - ocenił były tenisista. Notowania naszej gwiazdy poszły w górę po jej znakomitych występach w Bad Homburg i korzystnym losowaniu. Większość najgroźniejszych rywalek znalazła się drugiej połowie drabinki.

Iga Świątek - Zhu na żywo relacja live Wimbledon Iga Świątek wynik meczu dzisiaj 3.07.2023

Iga Świątek przed meczem z Chinką Lin Zhu miała sporo czasu na odpoczynek i spokojne treningi na londyńskiej trawie. Z zajmującą 34. miejsce w rankingu Chinką Lin Zhu powalczy po raz pierwszy. – Czuję, że bardzo dobrze wykorzystałam czas w Bad Homburg, żeby potrenować i przyzwyczaić się do kortów trawiastych. Mam wrażenie, że z każdym rokiem coraz szybciej przyzwyczajam się do tego rytmu gry. Jestem gotowa i podekscytowana przed Wimbledonem – powiedziała Iga Świątek, która wygrała już dziesięć meczów z rzędu (siedem na mączce, trzy na trawie).

Iga Świątek - Zhu Wynik na żywo Wimbledon Iga Świątek mecz dzisiaj Relacja live

Iga Świątek zagra w Wimbledonie kilka dni po występie w Bad Homburg, gdzie w świetnym stylu doszła do półfinału, ale w dniu meczu postanowiła zrezygnować z gry i wycofała się z turnieju. Jako powód podała gorączkę i możliwe zatrucie pokarmowe, ale być może po prostu oszczędzała siły przed Wimbledonem. – Czuję się już dobrze – uspokajała Iga Świątek już w Londynie na konferencji prasowej przed Wimbledonem. – Za mną naprawdę ciężka noc. Nad ranem razem z trenerem od przygotowania fizycznego wykonaliśmy pomiary i wyniki badań nie wyglądały dobrze, bo prawie w ogóle nie spałam – zdradziła Polka, która razem z fizjoterapeutą Maciejem Ryszczukiem wykorzystuje aparaturę badającą m.in. poziom zmęczenia. – Bolał mnie brzuch, ale nie wiem czy coś mi dolegało, bo potem w ciągu dnia czułam się już dobrze. Dlatego myślę, że z moim zdrowiem będzie wszystko w porządku – stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek Relacja na żywo Wimbledon Świątek - Zhu wynik live relacja online

Mecz Iga Świątek - Lin Zhu w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 3 lipca. Początek meczu Świątek - Zhu o godzinie 14 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Zhu.