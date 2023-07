Kiedy gra Iga Świątek 2. runda Wimbledon Z kim gra Iga Świątek O której kolejny mecz w 2. rundzie

Iga Świątek jest już w 2. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie nad Chinką Lin Zhu. Polka przed londyńskim Szlemem błysnęła formą w Bad Homburg i teraz też potwierdziła klasę. Iga Świątek mecz w 2. rundzie Wimbledonu zagra w środę 5 lipca 2023. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek w 2. rundzie Wimbledonu zagra w środę, a kolejną rywalkę miała poznać po meczu Sara Sorribes Tormo (Hiszpania) - Maria Trevisan (Włochy), który zaplanowano mniej więcej w tym samym czasie co pojedynek Polki z Lin Zhu. Liderka rankingu po kolejnym zwycięstwie na trawie z pewnością poczuła się jeszcze pewniej. – Mam wrażenie, że dobrze wykorzystałam czas w Bad Homburg, żeby potrenować i przyzwyczaić się do kortów trawiastych. Z każdym rokiem coraz szybciej przyzwyczajam się do tego rytmu gry i coraz lepiej rozumiem tę nawierzchnię – powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek wygrała juniorski Wimbledon, ale jako seniorka najdalej doszła w Londynie do 4. rundy. Rok temu jej niesamowitą serię 37 zwycięstw przerwała w 3. rundzie Wimbledonu Francuzka Alize Cornet. Teraz Polka jest lepiej przygotowana do gry na trawie i walki o najwyższe cele. - Miałam więcej czasu, żeby spokojnie potrenować. W zeszłym roku czułem tutaj dużą presję związaną z pozycją numer 1. Teraz mogłam po prostu skupić się na treningach, naprawdę dużo się ucząc. Mam więc nadzieję, że będę mogła to wykorzystać w kolejnych meczach. Czuję, że zrobiłam trochę więcej niż przez ostatnie lata - podkreślała Iga Świątek.

Iga Świątek mecz w 2. rundzie Wimbledonu zagra w środę 5 lipca 2023, a jej rywalką będzie Sara Sorribes Tormo (Hiszpania) lub Maria Trevisan (Włochy). Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek w 2. rundzie Wimbledonu. Transmisje TV z Wimbledonu 2023 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.