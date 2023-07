KIEDY gra Iga Świątek 3. runda Wimbledon Z kim gra Iga Świątek kiedy kolejny mecz w 3. rundzie

Iga Świątek jest już w 3. rundzie Wimbledonu po efektownym zwycięstwie nad Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Już już 12. zwycięstwo z rzędu Polki, która po triumfie w Roland Garros kontynuuje swoją serię. Iga Świątek mecz w 3. rundzie Wimbledonu rozegra w piątek 7 lipca. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek mecz w 3. rundzie Wimbledonu zagra w piątek 7 lipca, a rywalkę pozna dzisiaj wieczorem po meczu Petra Martić (Chorwacja) - Diane Parry (Francja), który zaplanowano na samym końcu. Iga Świątek jest faworytką numer 1 do wygrania Wimbledonu. Jeszcze nie tak dawno temu Polka mówiła, że nie rozumie trawy. Teraz po serii świetnych występów bije od niej duża pewność siebie. Złapała luz i nauczyła się grać na tej nawierzchni. Potwierdziła to w meczu z Sorribes Tormo. - Iga cały czas dojrzewa jako tenisistka i do trawy też musiała dorosnąć. Teraz ma już kilka lat doświadczenia w tourze, a wcześniej tak naprawdę miała za sobą za mało treningów na trawie i dlatego tak to wyglądało - komentuje w rozmowie z Super Expressem" Tomasz Świątek, ojciec tenisistki. - Teraz pojechali do Niemiec spokojnie potrenować i zagrać w turnieju w Bad Homburg. To był dobry pomysł. Iga miała czas, żeby poczuć tę nawierzchnię i uwierzyć, że może na niej dobrze grać. Uważam, że to była jedyna słuszna droga - dodał.

Iga Świątek gra wspaniale i czeka już ma mecz w 3. rundzie Wimbledonu, a drabinka wygląda bardzo obiecująco. Czy rzeczywiście jest tak, że Polka - tak jak mówi - w czasie turnieju w ogóle w nią nie patrzy, skupiając się tylko na najbliższym meczu? - To jest pokłosie pracy z psychologiem Darią Abramowicz i faktycznie ona nie patrzy w te drabinki. Sama sobie narzuciła taką zasadę, że robi konsekwentnie krok po kroku, skupiając się tylko na kolejnej przeciwniczce. To jest dobre i warto, żebyśmy wszyscy się tego uczyli - komentuje Tomasz Świątek, ojciec mistrzyni.

Iga Świątek mecz w 3. rundzie Wimbledonu zagra w piątek 7 lipca. Rywalką Igi Świątek w 3. rundzie będzie Petra Martić (Chorwacja) lub Diane Parry (Francja).