Iga Świątek na te informacje może patrzeć z niepokojem. Coraz więcej takich doniesień, nie będzie łatwo

Iga Świątek wybrała się na ekskluzywne wakacje, Hubert Hurkacz na tor Formuły 1. Polskie gwiazdy tenisa na razie zapomniały o rywalizacji na korcie, ale to się zmieni za jakiś miesiąc, gdy rozkręcać się będzie nowy sezon. Może być on szczególnie ciekawy dla fanów WTA. Iga Świątek zakończyła rok jako triumfatorka WTA Finals w Cancun i liderka rankingu. Niedługo będzie musiała jednak mierzyć się z kolejnymi rywalkami, które znają już smak sukcesu.

Imprezą docelową na początku sezonu jest oczywiście Australian Open. W Melbourne odbędzie się jak zwykle pierwszy turniej wielkoszlemowym, w 2024 roku zaplanowany w dniach 14-28 stycznia. To właśnie rywalizacja w Australii będzie pierwszą poważną sceną, na której ujrzymy powrót wielu znanych zawodniczek. O kogo chodzi? Przede wszystkim o Naomi Osakę, która ostatni raz na poważnie w tenisa grała we wrześniu 2022 roku. Japońska tenisistka po tym występie ogłosiła, że jest w ciąży, a do treningów wróciła w lipcu. Na swoim koncie ma dwa triumfy w Australian Open i US Open, a przed założeniem rodziny borykała się z problemami natury psychicznej. Miała sporo problemów z krytyką, która spadała na nią po przegranych spotkaniach i głośno o tym mówiła.

W akcji znów będziemy mogli zobaczyć również Andżelikę Kerber, czyli niemiecką tenisistkę polskiego pochodzenia, której przerwa trwała nawet dłużej niż przerwa Osaki. Kerber ostatni raz w tourze była w lipcu 2022 roku. Wrócić do gry ma tuż przed Australian Open. Zagra w United Cup. Kerber to mistrzyni Australian Open i US Open z 2016 roku, dwa lata później wygrała Wimbledon. Też niedawno została mamą.

Do gry wróci również Amanda Anisimowa, swego czas półfinalistka Rolanda Garrosa (2019 rok). Amerykanka nie była widziana na kortach od kwietnia, gdy brała udział w turnieju w Madrycie. Od dawna nie ukrywała, że ma problemy mentalne i coraz trudniej jej rywalizować na korcie. - Od lata 2022 występowanie na turniejach tenisowych stało się dla mnie nie do zniesienia. W tym momencie moim priorytetem jest dobre samopoczucie i odpoczynek. Pracowałam tak ciężko, jak tylko mogłam, aby przez to przejść - wyznała za pośrednictwem swego konta na Instagramie. Kolejną zawodniczką, na którą również trzeba będzie zwrócić uwagę będzie Ajla Tomlajnović, również niewidziana od dłuższego czasu.

To oczywiście informacje, które nie przejdą bez echa w obozie Igi Świątek. Polka w Melbourne dotarła najdalej do półfinału. Po tak piorunującej końcówce sezonu z pewnością będzie miała ochotę na więcej, czy nowe-stare rywali staną jej na przeszkodzie?

