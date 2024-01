Iga Świątek śmiga na torze kartingowym! Tak rozpędza się przed kolejnym turniejem! [ZDJĘCIA]

Słabo to wygląda

Iga Świątek i członkowie jej zespołu wyskoczyli do podwarszawskiego Racing Center. Na torze wyścigowym liderka rankingu WTA, trenerzy Tomasz Wiktorowski i Maciej Ryszczuk, psycholog Daria Abramowicz oraz sparingpartner Tomasz Moczek ścigali się w gokartach. Iga Świątek podzieliła się z kibicami zdjęciami i widać na nich, że wszyscy bawili się znakomicie. Aktywny wypoczynek z porządną dawką adrenaliny z pewnością przyda się członkom Team Świątek w przerwach między treningami.

Iga Świątek do gry wróci w turnieju WTA w Dausze. Zawody rangi WTA 1000 w Katarze zaczną się 11 lutego, a Polka bronić będzie tytułu. Zaraz potem turniej tej samej rangi w Dubaju, gdzie nasza tenisistka doszła rok temu do finału (porażka z B. Krejcikovą). Iga Świątek broni zatem dużo punktów, a jej przewaga w rankingu WTA nad Aryną Sabalenką stopniała po Australian Open do 865 pkt. W Dausze i Katarze rozegra się kolejna bitwa o pozycję numer 1.