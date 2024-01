Iga Świątek przyłapana przez paparazzi po powrocie z Australii! ZDJĘCIA nie pozostawiają wątpliwości

Nie do wiary, co wyczynia 5-letni syn Jerzego Janowicza. To dziecko ma siłę jak drwal!

Iga Świątek po porażce już w 3. rundzie Australian Open dość długo nie zabierała głosu w mediach społecznościowych, co nieco zmartwiło jej licznych i wiernych kibiców. Zazwyczaj nasza wspaniała mistrzyni podsumowywała kolejne występy, ale tym razem długo milczała. Dopiero w sobotę odezwała się na Twitterze, gratulując w swoim stylu sukcesów debliście Janowi Zielińskiemu i Arynie Sabalence, która obroniła w Melbourne tytuł. Opublikowała też na Instagramie kilka zdjęć z treningu na korcie.

Fotoreporterzy przyłapali Igę Świątek i jej trenera Macieja Ryszczuka w czasie treningu ogólnorozwojowego. Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości. Po powrocie do kraju nasza gwiazda szybko wzięła się do pracy. Do gry wróci 11 lutego w Dausze, gdzie bronić będzie tytułu. Zaraz potem turniej w Dubaju, a tam rok temu doszła do finału (porażka z B. Krejcikovą). Polka w tych dwóch dużych imprezach rangi WTA 1000 bronić będzie zatem dużo punktów, a Aryba Sabalenka po triumfie w Australian Open zmniejszy dzielący ją dystans do 865 pkt. Jeżeli wypadnie lepiej niż Iga w Katarze i Dubaju, wyprzedzi ją w rankingu. - Przegrałam, ale przede mną jeszcze dużo turniejów i okazji, żeby pokazać dobry tenis. Pamiętam, jak w zeszłym roku po Australian Open wróciłam do pracy. Mogłam się zresetować skupić na kolejnych turniejach. Dlatego w tym roku zrobię to samo - mówiła Iga po porażce z Noskovą.