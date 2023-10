Iga Świątek naprawdę powiedziała to o Magdzie Linette! Zwróciła uwagę na ważną rzecz

Kilka razy było bardzo blisko pierwszego oficjalnego meczu Iga Świątek z Magdą Linette, ale dwie najlepsze polskie tenisistki ciągle nie mogły na siebie wpaść. - To rzeczywiście dziwne, że nie możemy jakoś na siebie trafić, ale myślę, że nasz mecz to tylko kwestia czasu, bierzemy przecież udział w tych samych turniejach - uśmiechała się Magda w rozmowie z "Super Expressem".

Po zwycięstwie Igi Świątek 6:4, 6:1 nad Warwarą Graczewą stało się jasne, że do wyczekiwanego pojedynku w końcu dojdzie. W 3. rundzie czekała już Magda Linette, która dzień wcześniej awansowała po kreczu jej amerykańskiej rywalki Jennifer Brady (kontuzja przy prowadzeniu Polki 3:1). Świątek w przerywanym przez deszcz wtorkowym meczu znów pokazała, że po słabym występie w Tokio jej forma szybko rośnie. Imponowała zwłaszcza kapitalnymi returnami. Ale Linette też ostatnio odbudowała formę i gra dużo lepiej niż w poprzednich miesiącach. W Pekinie rozbiła m.in. słynną Wiktorię Azarenkę (5:7, 6:1, 6:2), byłą liderkę rankingu. Wcześniej doszła do finału turnieju w Kantonie.

Mecz Igi Świątek z Magdą Linette to pierwsze w historii starcie dwóch Polek będących w Top-50 rankingu WTA. Zdecydowaną faworytką bukmacherów jest oczywiście trzykrotna mistrzyni Roland Garros. Zakłady na zwycięstwo półfinalistki tegorocznego Australian Open przyjmowane są po kursie ok... 10-1. Ciekawe jak dwie Polki poradzą sobie z emocjami w tym wyjątkowym spotkaniu... Iga Świątek w rozmowie z oficjalnym serwisem WTA skomentowała środowy pojedynek z rodaczką. - Nigdy ze sobą nie grałyśmy, co jest zaskakujące, bo przecież jestem już w głównym tourze jakieś cztery lata. Myślę, że to będzie fajny mecz. Trenowałyśmy ze sobą kilka razy i oczywiście znamy nasze style gry. Jestem podekscytowana i z pewnością przygotuje się do tego spotkania. Magda to wspaniała osobą. Mam nadzieję, że dla kibiców będzie to fajne widowisko - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek

wiek: 22 lat

pozycja w rankingu: 2

wzrost: 176 cm

wygrane turnieje w głównym cyklu: 15

zarobki na korcie: 20,2 mln dolarów

Magda Linette

wiek: 31 lat

pozycja w rankingu: 25

wzrost: 171 cm

wygrane turnieje w głównym cyklu: 2

zarobki na korcie: 5,8 mln dolarów

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej