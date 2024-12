Iga Świątek nie zagra z Hubertem Hurkaczem w United Cup?! Trenował z nią Jan Zieliński, mamy komentarz

- Cóż, myślę, że rozważamy każdą opcję. Wszyscy jesteśmy świetnymi graczami. Jan oczywiście wygrywał Wielkiego Szlema w grze mieszanej. Jest naprawdę doświadczony - powiedziała Iga Świątek, odpowiadając na pytanie czy w mikście może zagra z Janem Zielińskim zamiast z Hubertem Hurkaczem. - Szczerze mówiąc, to trudne pytanie, ponieważ uwielbiam grać z obydwoma facetami. Więc myślę, że zobaczymy taktycznie, co będzie lepiej pasować do przeciwników, z którymi będziemy się mierzyć. Jestem dziewczyną na korcie, więc szczerze mówiąc, ktokolwiek będzie po mojej stronie, mam nadzieję, że zagram. Muszę w każdym razie nadrobić zaległości w tym, co dzieje się na korcie. To różni się od gry podwójnej. Więc myślę, że ktokolwiek będzie po mojej stronie, i tak mi pomoże. Oboje są niesamowici.