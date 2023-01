Iga Świątek - Niemeier Transmisja TV Australian Open Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Niemeier STREAM ONLINE 16.01.2023 Na jakim programie AO 2023 Iga Świątek w TV

Iga Świątek rozpoczyna walkę w Australian Open. Rok temu Polka doszła w Melbourne do półfinału, a teraz celuje w zwycięstwo i jest główną faworytką. Już I rundzie czeka ją ciężki mecz, bo zagra z Niemką Jule Niemeier. - Grałam z Jule w US Open i każdy widział, jak intensywny i trudny był to mecz. Teraz też nie będzie łatwo, ale postaram się wykorzystać swoje doświadczenie z tamtego spotkania – stwierdziła Iga Świątek.nisistka wygrała wtedy 2:6, 6:4, 6:0.

Iga Świątek z Jule Niemeier zagra po raz drugi. Pamiętną dramatyczną bitwę w US Open liderka rankingu wygrała 2:6, 6:4, 6:0. Iga Świątek długo miała problemy i przegrywała, ale Niemeier nie wytrzymała trudów tego boju i opadła z sił. - Nie będzie łatwo. Ale z drugiej strony, każdy mecz w turniejach Wielkiego Szlema jest zawsze bardziej intensywny i stresujący niż w inne turniejach. Będę na to gotowa. Dobrze też, że grałyśmy ze sobą nie tak dawno temu, więc wiem, czego się spodziewać. Teraz wiem, jakie ona posyła piłki, ale ona ma to samo. Więc zobaczymy - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek w sobotę wzięła udział w pokazowym treningu z Ashleigh Barty, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy w czasie konferencji prasowej. Mówiła o meczu z Jule Niemeier. Padło też pytanie o kontuzję - oficjalny powód rezygnacji z gry w turnieju WTA w Adelajdzie. - Wszystko dobrze, nie ma powodów do obaw. Nic złego się nie dzieje - uspokajała z uśmiechem liderka rankingu WTA. - Miałem tutaj całkiem solidne treningi. Cieszę się, że tu jestem i że mam dużo czasu, aby przyzwyczaić się do warunków i poczuć te korty. W wolnym czasie też było fajnie, a to zawsze dobra kombinacja – dodała Iga Świątek

Iga Świątek w meczu z Jule Niemeier będzie oczywiście faworytką, ale to może być ciężkie spotkanie. Wysoka i potężnie zbudowana Niemka z Dortmundu (178 cm) zajmuje 68. miejsce w rankingu. W poprzednim sezonie sprawiła sensację na kortach Wimbledonu, gdzie doszła do ćwierćfinału. Jej atuty to bardzo mocny serwis i potężne uderzenia z głębi kortu. Ten sezon zaczęła jednak dość słabo, od dwóch gładkich porażek w United Cup. - Myślę, że takie losowanie to nie jest zła rzecz. Kluczowa będzie jej koncentracja. Po prostu Iga musi być gotowa wyjść na kort i zagrać swój najlepszy tenis już od pierwszej wymiany - analizuje Tim Henman. - Na pewno jak na I rundę nie ma łatwo, ale jeśli zrobi swoje i wygra, takie zwycięstwo może jej pomóc w kolejnych spotkaniach. A widzę w jej części drabinki kilka innych ciekawych nazwisk - dodał.

Mecz Iga Świątek - Jule Niemeier w I rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 16 stycznia. Początek meczu Świątek - Niemeier o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Nemeier w AO 2023 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

🎾 Time for the @AustralianOpen. 1st round tomorrow 🎾 Czas na #AustralianOpen. Jutro o 9.00 rano mój mecz pierwszej rundy pic.twitter.com/v16tue33MO— Iga Świątek (@iga_swiatek) January 15, 2023