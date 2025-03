Iga Świątek odpadła z Miami Open przez incydent z hejterem? Polka postawiła sprawę jasno

Tak słabo nie było od lat. Liczby są brutalne dla Igi Świątek, nie ma co do tego złudzeń

Iga Świątek wciąż nie może się przełamać. Na turniejowe zwycięstwo polska wiceliderka rankingu WTA czeka od czerwca 2024 r., kiedy triumfowała w paryskim Roland Garros. W środę nasza gwiazda przegrała 2:6, 5:7 niespełna 20-letniej Alexandrze Eali. Iga Świątek w czasie konferencji prasowej przyznała, że utalentowana Filipinka zaskoczyła ją świetną grą.

To, że jest leworęczna, mnie nie zaskoczyło, ale na pewno poszła na całość. Posyłała długie i celne returny, więc nie było łatwo to odgrywać. Była dość rozluźniona i po prostu poszła na całość. Mam na myśli, że poczuła dobry rytm i to jej pomogło. Na pewno nie spodziewałam się, że zagra tak płasko, a poza tym była naprawdę agresywna i skupiona. Niektóre z tych uderzeń były zaskakujące, jakby znikąd. A ja na pewno popełniłem zbyt dużo błędów - powiedziała Iga Świątek.

W trakcie turnieju w Miami Open Iga Świątek była nękana na treningu przez hejtera, który chwalił się nagraniami w internecie. Incydent odbił się szerokim echem również w zagranicznych mediach. Dlatego jeden z dziennikarzy zapytał Polkę, czy to nieprzyjemne zdarzenie mogło mieć wpływ na jej gorszą dyspozycję.

Nie, nie powiedziałabym, że tak było - rozwiała wątpliwości Iga Świątek.

Przed Igą Świątek więcej czasu na spokojne treningi, a potem powrót na ukochaną mączkę. Z jednej strony, trudno o lepsze warunki do tego, żeby odbudować pewność siebie i naprawić to, co ostatnio w grze Polki się popsuło. Z drugiej strony - to również moment sezonu, który może jeszcze bardziej pogłębić ten mentalny kryzys, tym bardziej, że konkurencja jest coraz silniejsza, a rywalki podnoszą swój poziom. Pojawi się bowiem dodatkowa presja, a Iga - z jej perfekcjonizmem i ogromną ambicją - z pewnością będzie miała wobec siebie jeszcze większe oczekiwania, które tak bardzo stara się obniżać...

Cóż, na pewno nie chcę o tej porażce zbyt długo myśleć. Miło jest uczyć się na porażkach, ale są inne rzeczy przed nami i cieszę się, że będziemy grać na mączce. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w tym roku, ale na pewno będę ciężko pracować, aby przygotować się na pierwsze turnieje - stwierdziła na koniec Iga Świątek.

