Iga Świątek opuściła Polskę! Wiemy, gdzie jest, to wideo zdradziło wszystko

Iga Świątek jest już w Stuttgarcie, gdzie rozpocznie tegoroczne występy na kortach ziemnych. Turniej Porsche Tennis Grand Prix zacznie się 14 kwietnia, a polska gwiazda rywalizację zacznie w 2. rundzie, ale do niemieckiego miasta postanowiła wybrać się wcześniej. Wkrótce pewnie dołączy do niej trener Wim Fissette, który przebywał z reprezentacją Belgii na Litwie (jest jej kapitanem) i wiceliderka rankingu WTA będzie kontynuowała przygotowania do swojej ulubionej części sezonu.

Organizator turnieju WTA 500 w Stuttgarcie w mediach społecznościowych pochwalił się wideo, na którym widać moment, w którym Iga Świątek dotarła pod Porsche-Arena, gdzie wkrótce rozpocznie się rywalizacja.

Iga Świątek po sensacyjnej porażce w ćwierćfinale Miami Open (2:6, 5:7 z Alexandą Ealą) zdecydowała, że nie zagra w reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym BJK Cup w Radomiu. - Podjęłam trudną decyzję. Wiem, że nie jest to informacja, której chcieli kibice, szczególnie polscy, niemniej to decyzja słuszna dla mnie na ten moment. Nie zagram na turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Radomiu. Zawsze z dumą reprezentuję Polskę. W zeszłym roku zagrałam dla kraju wszystko, co było do zagrania. Jestem niezwykle dumna z historycznych drużynowych sukcesów - półfinału BJKC oraz finału UC. Teraz przyszedł czas na więcej balansu, skupienie się na sobie i swoich treningach. Trzymam kciuki za dziewczyny i za cały zespół - poinformowała Iga Świątek w mediach społecznościowych.

Iga Świątek gra w Stuttgarcie. Kiedy pierwszy mecz?

Iga Świątek zagra teraz w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, który wygrała już dwa razy - w 2022 i 2023 r. W finałach pokonała wtedy Arynę Sabalenkę. Rok temu Polka uległa w półfinale (3:6, 6:4, 3:6) Jelenie Rybakinie. Teraz spróbuje znów wygrać luksusowe porsche - jedną z nagród na triumfatorki. Iga Świątek jest ambasadorką tej niemieckiej marki, więc traktuje turniej w Stuttgarcie bardzo prestiżowo. Zawody rozgrywane są w hali na specyficznej, bardzo śliskiej mączce wysypanej na twarde podłoże. Gra toczy jak dość szybko jak na korty ziemne. Iga Świątek występ w turnieju WTA w Stuttgarcie zacznie w 2. rundzie, więc pierwszy mecz zagra pewnie w środę 16 kwietnia lub w czwartek 17 kwietnia. W imprezie zagrają m.in. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andriejewa czy Jasmine Paolini.

Kiedy Iga Świątek gra kolejne turnieje? Plany startowe

14 kwietnia - WTA 500 w Stuttgarcie

22 kwietnia - WTA 1000 w Madrycie

6 maja - WTA 1000 w Rzymie

25 maja - Roland Garros

