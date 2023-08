Iga Świątek - Peterson Transmisja TV US Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Peterson STREAM ONLINE LIVE 28.08.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

US Open 2023 PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Iga Świątek w US Open? Ile zarobił Hurkacz?

Iga Świątek już dzisiaj zagra pierwszy mecz w US Open 2023, a jej rywalką będzie Rebeccą Peterson. Polka i Szwedka otworzą rywalizację na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie. Iga Świątek właśnie rozpoczęła 74. tydzień panowania w rankingu WTA. W US Open 2023 broni tytułu i aż 2000 pkt. - Z jednej strony, chciałabym wykorzystać doświadczenia z poprzedniego roku i czerpać z tego siłę. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że ten turniej to zupełnie inna historia. Dlatego będę się starała robić wszystko krok po kroku, nie wybiegać myślami do przodu i nie myśleć, że muszę zrobić coś więcej, bo w zeszłym roku tutaj wygrałam - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek grała z Rebeccą Peterson dwa razy i oba te pojedynki były jednostronne. Polka pokonała Szwedkę 6:1, 6:1 w Roland Garros 2021 oraz 6:2, 6:2 w Australian Open 2022. Iga Świątek i Carlos Alcaraz zanim rozpoczną obronę tytułów mistrzów US Open, połączyli siły. Polka i Hiszpan stworzyli gwiazdorską parę miksta w czasie imprezy pokazowej Arthur Ashe Kids’ Day (Dzień Dzieciaków na Arthur Ashe). Na wypełnionej po brzegi największej tenisowej arenie świata liderka rankingu WTA oraz lider rankingu ATP zagrali razem w tenisową odmianę siatkonogi. Iga i Carlos bawili się świetnie, popisując niezwykłą sprawnością i futbolowymi umiejętnościami, z których oboje słyną. A po wygranych wymianach szaleli, zderzając się w wyskoku klatami.

Iga Świątek w US Open walczy o ogromne pieniądze. Mistrzyni zgarnie 3 mln dolarów. Serwis Forbes podsumował właśnie zarobki tenisistów w ostatnich 12 miesiącach (druga połowa 2022 r. i pierwsza połowa 2023). W opublikowanym rankingu Iga jest już najlepsza wśród kobiet i tylko dwóch mężczyzn zarabia więcej - Novak Djoković i Carlos Alcaraz. Polka miała zarobić przez rok aż 22,4 mln dolarów! Na tę gigantyczną kwotę składają się turniejowe nagrody - 8,4 mln dolarów, oraz wpływy z kontraktów reklamowych - aż 14 mln dolarów!

To ogromny postęp w porównaniu z podsumowaniem Forbes sprzed 6 miesięcy. Wtedy Iga mimo gigantycznych sukcesów mogła się pochwalić wpływami z reklam na poziome "tylko" 5 mln dol. Dlatego zarabiała w sumie mniej niż Naomi Osaka, Serena Williams i Emma Raducanu. Komentując te wyliczenia, Polka stwierdziła, że ma w planach rozszerzenie działalności biznesowej. Niedawno potężni sponsorzy dołączyli do grona jej mecenasów, m.in. Porsche, Oshee, ON Running, VISA, a kilka dni temu Infosys.

Mecz Iga Świątek - Rebecca Peterson w 1. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 28 sierpnia. Początek meczu Świątek - Peterson o godzinie 18 polskiego czasu (pierwszy mecz na Arthur Ashe Stadium). Transmisja TV meczu Świątek - Peterson w US Open 2023 na antenie Eurosportu 1 online na Eurosporcie Extra w Playerze.

