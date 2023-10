Iga Świątek pławi się w niewyobrażalnych luksusach. Cena za pokój w tym hotelu sprawia, że nogi same się uginają. Co za widoki!

Lech Sidor ostro o władzach WTA: Banda nieudaczników! Iga Świątek w WTA Finals? To będzie ruska ruleta! [WYWIAD]

Długi i wyczerpujący sezon tenisowy powoli dobiega końca. Najlepsze zawodniczki na świecie do rozegrania mają jeszcze jeden, ważny turniej przed sobą. Mowa o WTA Finals, który w tym roku odbędzie się w meksykańskim Cancun. Na kortach zobaczymy przede wszystkim Igę Świątek, która ostatnio dała powody do optymizmu. Podczas zawodów w Pekinie ponownie zagrała na swoim najwyższym poziomie i nie dała szans rywalkom i dopisała kolejny triumf do swojej bogatej listy zwycięstw.

Dzięki temu zachowała również szanse na odzyskanie pozycji liderki rankingu WTA, ale podczas turnieju w Meksyku musi zaprezentować się z najlepszej strony i przede wszystkim zwycięstwo daje jej ogromne szansę na powrót na tenisowy tron wśród kobiet. Obecnie jednak Świątek ma nieco więcej czasu dla siebie i może korzystać z uroków Cancun, który jest popularnym miejscem dla turystów.

Jak się okazuje, tenisistka zakwaterowana jest w niebywale luksusowym hotelu - Sun Palace. A wynika to ze zdjęć, które opublikowała na Instastories. Resort zapewnia swoim klientom wszystko, o czym zamarzą. Bliskość plaży, piękny widok na ocean, zabiegi spa, basen... I jak wiadomo, wszystko ma swoją cenę. Jak można sprawdzić na popularnych wyszukiwarkach hoteli, pokój dla dwóch osób za jedną noc kosztuje aż 3 tysiące zł. A to najtańsza opcja. Są również takie pokoje, których ceny zaczynają się od... 13 tys. zł.