Iga Świątek - Pliskova TV Transmisja NA ŻYWO WTA Montreal Gdzie oglądać mecz Świątek - Pliskova STREAM ONLINE LIVE 9.08.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek zaczyna walkę turnieju WTA w Montrealu, a jej pierwsza rywalka to Karolina Pliskova. Polka i Czeszka grały ze sobą dwa razy, a Iga wygrała oba te mecze. Atutem wysokiej Czeszki jest przede wszystkim potężny serwis, ale zmuszona do ruchu i biegania, pod presją popełnia błędy. - Na pewno muszę dobrze serwować, ale z Igą nigdy nie jest łatwo, bo nie daje ci niczego za darmo - mówi Pliskova.

Iga Świątek zagra dzisiaj trzeci mecz z Karoliną Pliskovą. Najpierw był pamiętny finał turnieju w Rzymie, w którym Polka zdemmolowała Czeszkę 6:0, 6:0. W tym sezonie panie zagrały w Stuttgarcie i spotkanie było bardziej zacięte - Iga wygrała 4:6, 6:1, 6:2. - Rozegrałyśmy w Stuttgarcie trzy sety i myślę, że to był dobry mecz. Nie byłam może blisko zwycięstwa, ale miałam wrażenie, że znalazłam styl gry, w jakim powinnam z nią grać - analizowała Karolina Pliskova, zapytana o zbliżający się mecz z Igą Świątek w Montrealu. - Oczywiście z nią nie jest łatwo, bo potrafi sprawić, że czujesz się... może nie zagubiona, ale nie daje ci żadnych darmowych punktów, a inne czołowe zawodniczki jak np. Sabalenka zawsze coś popsują. Iga nie daje ci niczego za darmo, wszystko sama musisz wywalczyć. Mam wrażenie, że teraz gra tutaj toczy się nieco wolniej niż zwykle, zobaczymy też jaka będzie pogoda. Mam nadzieję, że rozegram dobry mecz - stwierdziła Czeszka.

Karolina Pliskova komplementowała grę Igi Świątek. Wskazała też największy minus w tenisie Polki. - Myślę, że najsłabszym elementem jej gry jest serwis i można próbować wywierać na niej presję, ale z drugiej strony, ona jest niesamowicie dobra w defensywie, więc niezależnie od tego, jak dobry return zagrasz, i tak znajdzie się w odpowiednim miejscu. A kiedy zagrasz za bardzo pasywnie, wykorzysta to, kończąc wymiany. W jej tenisie w zasadzie jest wszystko. Doskonale porusza się po korcie, przez co musisz starać się zagrywać jeszcze bliżej linii, a przez to popełniasz więcej błędów. Musisz znaleźć odpowiedni balans, starając się się grać równocześnie agresywnie ale też bez nadmiernego ryzyka, żeby nie popełniać za dużo błędów. Na pewno będę musiała dobrze serwować i z dobrą grą być może będę miała jakieś szanse - dodała Czeszka.

Iga Świątek w Montrealu trenuje już od kilku dni. Również na IGA Stadium, głównej arenie. Polka jest popularną na całym świecie gwiazdą, ale mieszczący blisko 12 tys. widzów stadion w Montrealu nie został tak nazwany na jej cześć. IGA to największa sieć supermarketów w Quebecu, jeden z głównych sponsorów turnieju. - Nazwali tutaj główny stadion na moją cześć. To wielki zaszczyt i udawajmy, że tak właśnie jest - żartowała Polka. - Tak naprawdę to oczywiście zbieg okoliczności, ale to fajne. Miło mi, kiedy widzę napisy "IGA Stadium". Tak powinno być też w innych turniejach - dodała z uśmiechem. - Czuję się naprawdę dobrze. Za mną kilka dni intensywnych treningów. Przyleciałam tutaj w dobrym nastroju po zwycięstwie w Warszawie i jestem podekscytowana przed pierwszym meczem - powiedziała Iga. - Dobrze, że mam już za sobą jeden turniej na kortach twardych. Rok temu było inaczej. Teraz łatwiej mi się było skupić na pracy - stwierdziła Polka.

Iga Świątek w Montrealu spróbuje pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej. W 2014 r. krakowianka we wspaniałym stylu wygrała ten wielki turniej, pokonując w finale (6:4, 6:2) słynną Amerykankę Venus Williams, która w półfinale ograła wtedy... swoją młodszą i jeszcze sławniejszą siostrę Serenę. To było 14. turniejowe zwycięstwo 25-letniej wtedy Radwańskiej w karierze (w sumie wygrała 20 turniejów). 22-letnia Iga Świątek właśnie zanotowała w Warszawie już swój 15. triumf. - Jestem z siebie dumna i bardzo zadowolona, że tak rozpoczęłam tę serię turniejów na kortach twardych - mówiła Iga po zwycięstwie na warszawskiej Legii.

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w 2. rundzie turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w środę 9 sierpnia. Początek meczu Świątek - Pliskova o godzinie 18:30 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Pliskova w Montrealu na antenie Canal+ Sport oraz ONLINE na Canal+ ONLINE.

