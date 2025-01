Świątek co roku wspiera WOŚP, nie zabrakło też jak zwykle prezentu od Roberta Lewandowskiego i jego żony Anny. Można też zdobyć prezent od legendy skoków narciarskich Kamila Stocha. Iga ofiarowała rakietę z sezonu 2024 i specjalne klocki lego, Lewy przeznaczył na trofeum dla najhojniejszego ofiarodawcy dwa bilety na dowolny domowy mecz FC Barcelona w rozgrywkach LaLiga oraz wizytę na treningu drużyny ze stolicy Katalonii. Stoch podarował kask z autografem, a Anna Lewandowska – zaproszenie na wspólny obóz treningowy. Jak wygląda zainteresowanie aukcjami charytatywnymi z pamiątkami lub nagrodami od naszych najwybitniejszych sportowców? Sprawdziliśmy stan licytacji na niedzielę 26 stycznia 2025 o 11.00.

100 tysięcy za bilety Lewego, 40 tysięcy za rakietę Igi

Najwyżej stoją akcje Roberta Lewandowskiego: zaproszenie do Barcelony przekroczyło już wartość 100 tysięcy złotych, a licytować można do 6 lutego. Na drugim miejscu rakieta Igi Świątek – w tej chwili kosztuje już ponad 40 tysięcy złotych, ale ponieważ aukcja trwa do 10 lutego, ta cena z pewnością jeszcze podskoczy. Zaproszenie od Anny Lewandowskiej ma obecnie wartość 22 tys zł., a kask Stocha – ponad 2500 zł.

Do akcji WOŚP włączył się także PZPN, oferując zaproszenie do stadionowej loży VIP na mecze kwalifikacji mundialu 2026 (w tej chwili blisko 24 tys. zł) oraz oferując kolację z piłkarską reprezentacją Polski (15 tys. zł).

Wśród sportowych fantów nie mogło też zabraknąć rękawic wicemistrzyni olimpijskiej w boksie Julii Szeremety. Znalazły się w wielkim zestawie pamiątek przekazanych na szczytny cel przez ministra sportu Sławomira Nitrasa. Szef resortu dorzucił do kompletu m.in. uprząż wspinaczkową, w której Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal olimpijski, czy piłkę oraz koszulkę z podpisami srebrnej reprezentacji siatkarzy z igrzysk w Paryżu. Obecnie za ten zestaw trzeba zapłacić 20 tys zł, a licytacja zakończy się 10 lutego.