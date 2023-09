Iga Świątek poznała rywalkę w 4. rundzie US Open! To jej zmora, nigdy z nią nie wygrała!

Iga Świątek poznała rywalkę w 4. rundzie US Open, do której awansowała po zwycięstwie nad Kają Juvan. Polka następny mecz zagra z Jeleną Ostapenko. Łotyszka pokonała w trzech setach (4:6, 6:3, 6:3) Amerykankę Bernardę Perę.

Mecz Iga Świątek - Jeleną Ostapenko w 4. rundzie US Open będzie pojedynkiem dwóch mistrzyń Roland Garros. Łotyszka wygrała Szlema w Paryżu w 2017 r., a Polka w latach 2020, 2022 i 2023. Potężna zbudowana Ostapenko to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Potrafi wyjść na kort i psuć wszystko, przegrywając sromotnie. Ale kiedy ma dobry dzień i trafia w kort, jej niszczycielska siła jest groźna dla każdej rywalki. Iga Świątek zdążyła już się boleśnie przekonać, jak groźną i niewygodną rywalką potrafi być Ostapenko. Polka przegrała z nią wszystkie trzy mecze. To Łotyszka była ostatnią tenisistką, która pokonała Świątek przed jej niesamowitą serią 37 zwycięstw rok temu. Zrobiła to w Dubaju, wygrywając z będącą wtedy już w dobrej formie Igą 4:6, 6:1, 7:6. Wcześniej Ostapenko ograła Świątek w 2021 r. w Indian Wells (6:4, 6:3) i w 2019 r. w Birmingham (6:0, 6:2).

Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko w 4. rundzie US Open zostanie rozegrany w niedzielę 3 września. Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

🇵🇱 Nadszedł czas na długo wyczekiwany rewanż! Iga Świątek - Jelena Ostapenko w czwartej rundzie. Do tej pory Polka ma bilans 0-3 w meczach z Łotyszką. Czas na pierwsze zwycięstwo!🇬🇧 It's time for a rematch! Iga Świątek - Jelena Ostapenko in the R4. Iga has 0-3 W-L record… pic.twitter.com/y5ZZAvYyZH— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) September 1, 2023

