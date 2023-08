Iga Świątek przekazała ważną wiadomość tuż przed US Open. Wszystko odbyło się z opóźnieniem, Polka wyjaśniła

Co za batalia

Hubert Hurkacz dorobił się prawdziwego bajeru. Na ten widok szczęki opadły nam do samej ziemi, luksus aż bije po oczach

No, no!

Iga Świątek znalazła się pod ścianą. Nie ma już innego wyjścia, klarowna informacja przed US Open

Iga Świątek bardzo szybko znalazła się na szczycie światowego tenisa i długo się na nim utrzymuje. Kolejne dobre występy sprawiają, że choć Polka nie jest może najbardziej medialną postacią dyscypliny, to przyciąga uwagę kolejnych sponsorów i partnerów. Niedawno związała się ona z Porsche czy marką Oshee, ale okazuje się, że to nie koniec współprac. Liderka rankingu właśnie pochwaliła się nową umową, którą jednak zawiązała... już jakiś czas temu.

Iga Świątek światową ambasadorką marki Visa. Nietypowe ogłoszenie

Najlepsza polska tenisistka od początku prowadzi swoje social media w sposób dość oryginalny. Polka stara się być bardzo otwarta i kiedy może, to sama udostępnia wpisy – inaczej jest oczywiście w trakcie turniejów, gdzie jest skupiona na samej grze i jak najlepszym przygotowaniu do kolejnych meczów.

I właśnie z tego powodu, dopiero teraz Iga Świątek pochwaliła się nową umową sponsorską. – Wiem, wiem, trochę się spóźniłam z tym newsem, ale to dlatego, że gdy stał się oficjalny - ja rozgrywałam turniej, skupiona tylko na tenisie. Dołączyłam do #TeamVisa jako globalna ambasadorka. Cieszę się, że będę częścią grupy tak niesamowitych sportowców różnych dyscyplin. I czekam na nasze wspólne projekty, zwłaszcza te pomocowe i społeczne czy dzielenie się naszą pasją do sportu z ludźmi na całym świecie – czytamy w poście na Instagramie.

Świątek pozwoliła sobie także nawiązać do innej gwiazdy światowego sportu, z którą ma świetne relacje. – No i przyznajcie… W jakim teamie mogłabym się znaleźć, jak nie w tym, w którym jest już Mikaela Shiffrin? – pyta retorycznie polska tenisistka.