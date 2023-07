Iga Świątek przekazała wspaniałe wieści. Fani tylko na to czekali, jasny przekaz liderki

Iga Świątek ma za sobą całkiem udany Wimbledon. Fani z pewnością oczekiwali więcej i półfinał wcale nie był daleko, ale ostatecznie dojście do etapu ćwierćfinału to najlepszy wynik jak do tej pory w seniorskiej karierze Igi Świątek na tej imprezie. Przegraną z Eliną Switoliną liderka rankingu WTA zakończyła występy na trawie i po krótkim odpoczynku pojawiła się w Polsce, aby wystartować w turnieju WTA 250 w Warszawie. Fani nie mogą się doczekać, aby znów zobaczyć swoją ulubienicę na rodzimych kortach, a Iga Świątek właśnie pokazała, że zaczyna przygotowania do tej imprezy.

Zdjęcie Igi Świątek szybko obiegło sieć

Iga Świątek stara się być aktywną w mediach społecznościowych, aby utrzymywać kontakt ze swoimi fanami. Często udostępnia różne materiały z treningów, z wypoczynku, lub podsumowuje tam swoje występy na kolejnych turniejach. Tym razem postanowiła pokazać, że przygotowuj się jak najmocniej do startu w Warszawie.

W swojej relacji na Instagramie udostępniła zdjęcie z wymownym podpisem „powrót na kort” i dodaną do tego emotką zgrzanej postaci. Później dodała także krótkie wideo, na którym widać, jak z zaangażowaniem przygotowuje się do startu w turnieju WTA 250 w Warszawie. Wspomniane materiały szybko obiegły sieć i wywołały oczywiście falę pozytywnych komentarzy wśród fanów tenisa.

i Autor: Instagram Iga Świątek