Iga Świątek - Qinwen Zheng Transmisja TV WTA Cincinnati Gdzie oglądać mecz Świątek - Zheng STREAM ONLINE LIVE 17.08.2023 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek poznała rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati, a będzie nią Qinwen Zheng. Polka i Chinka zagrają ze sobą już po raz czwarty. Qinwen Zheng zajmuje 24. miejsce w rankingu i już od jakiegoś czasu ma opinię jednej z najzdolniejszych tenisistek w tourze, ale ostatnio jakby nieco przyhamowała. Wczoraj w bitwie tenisowych pokoleń 20-letnia Chinka przegrywała z 43-letnią Venus Williams 1:6, 0:2, ale słynna Amerykanka opadła z sił. Skończyło się zwycięstwem Azjatki 1:6, 6:2, 6:1.

Iga Świątek i Qinez Zheng po raz pierwszy zagrały ze sobą w Roland Garros. Krocząca po kolejny triumf w Paryżu Polka w całym turnieju straciła wtedy jednego seta - właśnie z Zheng (6:7, 6:0, 6:2), która w trakcie spotkania doznała kontuzji. Iga i mierząca 178 cm Qinwen potem zagrały w San Diego. Nasza gwiazda wygrała wtedy 6:4, 4:6, 6:1. Potem było już spotkanie w tym sezonie w Stuttgarcie wygrane przez naszą gwiazdę 6:1, 6:4.

Iga Świątek awans do 3. rundy w Cincinnati wywalczyła po kapitalnej grze zwycięstwie 6:1, 6:0 nad Danielle Collins. Polka ograła tę Amerykankę już drugi raz w ciągu kilku dni, poprzednio w ćwierćfinale turnieju w Montrealu. Liderka rankingu powtórzyła już zatem ubiegłoroczny wynik w Cincinnati. Wtedy odpadła w 3. rundzie po porażce 3:6, 4:6 z Madison Keys. - Zagrałam naprawdę solidnie, nie popełniłam dużo niewymuszonych błędów. Kiedy tak gram, nabieram pewności siebie i mogę być agresywna i bardziej aktywna od początku do końca - powiedziała Iga Świątek. - Po tym meczu jestem z siebie dumna. To wspaniałe miejsce. Mam nadzieję, że tym razem mój wynik tutaj będzie lepszy niż poprzednio, a nigdy wcześniej nie rozegrałam tu dobrego turnieju. Mam na to jeszcze dużo czasu, więc będę robić krok po kroku - dodała Polka, która w Cincinnati nigdy nie doszła nawet do ćwierćfinału.

Mecz Iga Świątek - Qinwen Zheng w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w czwartek 17 sierpnia. Początek meczu Świątek - Zheng w Cincinnati po godzinie 19 polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 17 po meczu Zverev - Miedwiediew). Transmisja TV z meczu Świątek - Zheng w Cincinnati na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

