Iga Świątek - Rybakina O której godzinie gra Iga Świątek Australian Open 4. runda KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz

Iga Świątek w 4. rundzie Australian Open zagra z Jeleną Rybakiną. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu to aktualna mistrzyni Wimbledonu. W rankingu zajmuje 25. miejsce, ale byłaby dużo wyżej, gdyby nie kontrowersyjna decyzja o braku punktów w londyńskim Szlemie. Świątek i Rybakina grały ze sobą niedawno w pokazowych rozgrywkach w Dubaju. W Wigilię górą była Rybakina.

Iga Świątek w oficjalnych rozgrywkach seniorskich grały ze sobą tylko raz. Polka ograła reprezentantkę z Kazachstanu ponad rok temu 7:5, 6:2 w Ostrawie. Wcześniej rywalizowały ze sobą jako juniorki. - Z Jeleną grałyśmy kilka tygodni temu w Dubaju, ale to nie był oficjalny turniej WTA tylko w pokazówka. Znamy się dobrze, bo wiele razy rywalizowałyśmy w czasach juniorskich, ale od tego czasy zrobiłyśmy obie takie postępy, że nie ma to znaczenia. Pod kątem taktyki na pewno się przygotuję do tego spotkania, ale przede wszystkim chcę być skupiona na swojej grze - powiedziała Iga Świątek, pytana o mecz z Jeleną Rybakina.

Iga Świątek awans do 4. rundy Australian Open wywalczyła po błyskawicznym zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Cristiną Bucsą. Jelena Rybakina ograła 6:2, 5:7, 6:2 Amerykankę Danielle Collins, pogromczynię Igi Świątek w półfinale ubiegłorocznego Australian Open. Największy sukces w karierze Rybakiny to oczywiście sensacyjny triumf w Wimbledonie 2022. W finale pokonała Ons Jabeur, sięgając po pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Rybakina reprezentuje Kazachstan, ale jest praktycznie Rosjanką. Urodziła się w Moskwie i do 2018 r. reprezentowała Rosję. Potem Kazachstan złożył jej propozycję. Obiecał wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu.

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w niedziele 22 stycznia 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Rybakina. Transmisja TV z Australian Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra w Playerze.