Iga Świątek - Sabalenka Transmisja TV Dubaj World Tennis League Gdzie oglądać mecz Świątek - Sabalenka STREAM ONLINE LIVE 23.12.2022 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Aryną Sabalenk. To trzeci mecz Polki w Dubaju w pokazowych rozgrywkach World Tennis League. Liderka rankingu WTA po zwycięstwie 6:3, 6:4 nad Francuzką Caroline Garcią, wczoraj pokonała 6:4, 6:3 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Iga Świątek w meczu z Aryną Sabalenka będzie miała okazję zrewanżować się za porażkę z końcówki sezonu.

Iga Świątek - Sabalenka Transmisja TV Gdzie oglądać World Tennis League Dubaj 23 grudnia 2022

Iga Świątek zagra dzisiaj z Aryną Sabalenką, z którą przegrała ostatni mecz, na koniec sezonu. Uległa jej 2:6, 6:2, 1:6 w półfinale WTA Finals w Teksasie. Białorusinka Sabalenka na koniec sezonu zrewanżowała się Polce za serię bolesnych porażek w tym roku. Iga Świątek i Aryna Sabalenka grały ze sobą w sumie już sześć razy. Bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Polki, która wygrała cztery poprzednie mecze, wszystkie rozgrywane w 2022 roku, kolejno 6:2, 6:3 w Dausze, następnie 6:2, 6:2 w Stuttgarcie, później 6:2, 6:1 w Rzymie i 3:6, 6:1, 6:4 w półfinale US Open. Po porażce w Nowym Jorku Sabalenka nie potrafiła powstrzymać łez. Gra bardzo siłowy i agresywny tenis, dobrze czuje się na szybkich kortach twardych. Sabalenka jest typem zawodniczki, która lubi dominować, gra bardzo siłowo i agresywnie.

Iga Świątek - Sabalenka Gdzie oglądać mecz dzisiaj Dubaj World Tennis League Transmisja TV

Iga Świątek we wczorajszym meczu z Anastazją Pawluczenkową zaprezentowała się nieco gorzej niż przeciwko Caroline Garcii, ale to wciąż był bardzo dobry występ Polki, która też świetnie się wczoraj bawiła. Liderka rankingu WTA rozbawiła kibiców szpiegowską akcją. Założyła koszulkę drużyny przeciwnej i w przerwie między gemami udawała, że podsłuchuje rozmowy rywali. Akcja nie do końca się udała, ale The Kites, czyli zespół Igi Świątek, wygrał oba mecz w rozgrywkach World Tennis League, prowadzi w tabeli i jest blisko awansu do wielkiego finału. Iga Świątek gra w jednej drużynie z Félixem Augerem-Aliassimem, Holgerem Rune, Eugenie Bouchard i Sanią Mirzą. Dziś rywalem Polki będzie m.in. Novak Djoković.

Iga Świątek - Sabalenka STREAM ONLINE LIVE Dubaj WTL Transmisja NA ŻYWO 23.12.2022

Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka w World Tennis League w Dubaju zostanie rozegrany w piątek 23 grudnia 2022. Początek meczu Świątek - Sabalenka ok. godziny 16-16.30 polskiego czasu (drugi meczu od godz. 15). Transmisja TV z meczu Świątek - Sabalenka dzisiaj w Dubaju na antenie Canal+ Sport. Sttream online na Canal+ ONLINE