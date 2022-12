Iga Świątek zakradła się do rywali i próbowała podsłuchiwać! Tego się nie spodziewała! [WIDEO]

i Autor: Twitter Iga Świątek i jej szpiegowska akcja

Iga Świątek walczy w pokazowych rozgrywkach w Dubaju, a przy okazji świetnie się bawi. Liderka rankingu oczywiście na korcie daje z siebie wszystko, ale nie da się ukryć, że formuła World Tennis League i panująca tam atmosfera skłaniają też do żartów i wygłupów. A Iga Świątek to prawdziwa showmanka, więc znów błysnęła poczuciem humoru. W czasie meczu jej zespołu Kites z Hawkes Polka nagle założyła koszulkę rywali i zakradła się do ich obozu. Iga Świątek próbowała podsłuchiwać naradę przeciwników, rozbawiając kibiców i telewidzów. Zobaczcie WIDEO.