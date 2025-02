Iga Świątek w WTA Dubaj 2025 Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka miała w Katarze wywalczyć już czwartego złotego sokoła, ale w półfinale uległa 3:6, 1:6 Jelenie Ostapenko. Czasu na odpoczynek i mentalny reset po tym ogromnym rozczarowaniu nie ma, bo rusza drugi duży turniej w Zatoce Perskiej. Iga Świątek znana jest z tego, że w turniejach rangi WTA 1000 spisuje się znakomicie, ale Dubaju nie udało jej się podbić. Korty tam są szybsze niż w pobliskim Katarze. Do tego turniej rusza tuż po imprezie w Dausze i Polka płaciła cenę za wyczerpujące maratony meczów. Najbliżej szczęścia była dwa lata temu, ale w finale przeziębioną i zmęczoną już Świątek zatrzymała Czeszka Barbora Krejcikova (4:6, 2:6). Rok temu wyczerpana Iga doszła do półfinału, w którym uległa (4:6, 4:6) Rosjance Annie Kalinskiej. Na koniec sezonu w programie "Cztery pory Igi" w Canal+ zdradziła, że po tym spotkaniu okazało się, że... była chora na covid.

- Po meczu czułam się naprawdę dziwnie - zdradziła Iga Świątek, która zaniepokojona problemami z oddychaniem zrobiła test. - Generalnie od kilku lat jeżdżę do Dubaju i co rok jestem chora. Niezależnie od tego, co zrobię, czy będę się pilnowała ze wszystkim dosłownie - rozkładała ręce w programie Canal+ Iga, która wyjaśniła, dlaczego o zakażeniu koronawirusem w Dubaju opowiedziała dopiero po sezonie. - Nie mówiłam o tym wtedy, ponieważ trochę czułam, że nierozsądne było to, że dopiero się zbadałam po kilku dniach, ale te czasy, gdy od razu ludzie się badają na covid, już troszeczkę przygasły. Myślałam, że to zwykłe przeziębienie, ale czułam się naprawdę dziwnie, jakbym nie miała do końca kontaktu ze swoim ciałem, nogi się mnie w ogóle nie słuchały i nie kontrolowałam czasami w ogóle swoich ruchów - wspominała.

WTA Dubaj DRABINKA pełna gwiazd! Silna obsada turnieju!

We wcześniejszych edycjach turnieju w Dubaju Iga Świątek odpadała bardzo szybko - w 2022 r. uległa 6:4, 1:6, 6:7 Jelene Ostapenko w 1/8 finału (ostatnia porażka przed słynną serią 37 zwycięstw), a w 2021 r. przegrała 0:6, 4:6 z Garbinie Muguruzą, również w 1/8 finału. Czas odczarować ten Dubaj, ale łatwo nie będzie. W tej edycji turnieju obsada będzie bardzo mocna. Poza najwyżej rozstawioną Aryną Sabalenką i Igą Świątek pojawią się niemal wszystkie najmocniejsze tenisistki w stawce. Z Top-10 zabraknie jedynie Madison Keys. Amerykańska mistrzyni Australian Open odpoczywa po triumfie w Melbourne, lecząc kontuzję.

Kiedy losowanie WTA Dubaj 2025 DRABINKA będzie znana w sobotę!

Losowanie drabinki WTA Dubaj 2025 zaplanowano na sobotę 15 lutego. Początek ceremonii losowania o godzinie 10 polskiego czasu. Iga Światek występ w Dubaju zacznie od 2. rundy.

Kiedy gra Iga Świątek? PLANY STARTOWE

WTA 1000 Dubaj - 16 lutego

WTA 1000 Indian Wells - 5 marca

WTA 1000 Miami Open - 18 marca

