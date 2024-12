Iga Świątek z komiczną wpadką. Od razu przepraszała za swoje słowa. Wszystko po wygranej w United Cup

Iga Świątek po pytaniu o nowego trenera: To sekret, nie powiem tego przed kamerą

United Cup: Komiczna wpadka Igi Świątek podczas wywiadu

To był naprawdę dobry początek United Cup. Polacy nie tylko wygrali swoje spotkanie, ale rywalizacja z Norwegią przyniosła dużo emocji. Iga Świątek pokonała swoją rywalkę, ale po meczu Huberta Hurkacza konieczne było rozegranie dodatkowego miksta. Polka wraz z Janem Zielińskim gładko wygrała pierwszego seta, ale druga partia została przegrana do zera. W decydującym, pełnym emocji tie-breaku Biało-czerwoni triumfowali 10:8.

Nic dziwnego, że polska drużyna miała wiele powodów do radości. Iga Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie zwróciła się do kibiców.

- Chciałabym podkreślić, że to rywalizacja w United Cup. Tworzymy taki sportowy związek i się szanujemy. Byłoby miło, gdybyście mogli grać bez okrzyków i rozpraszania. Zdajemy sobie sprawę, że kochacie nas i my kochamy was, ale proszę: następnym razem nie buczcie na przeciwników – mówiła Świątek.

Jelena Dokić, która prowadziła ten wywiad wyprowadziła Polkę z błędu, mówiąc, że fani krzyczeli nazwisko Caspera Ruuda. - Jeśli tak, to przepraszam. Mój błąd – odparła szybko Iga.

Kiedy Polska gra kolejny mecz w United Cup?

Polska wygrała pierwszy mecz z Norwegią 2:1. Kolejne spotkanie Biało-czerwoni rozegrają w nocy z wtorku na środę (31 grudnia/1 stycznia). Początek meczu około godziny 0:30 w Nowy Rok. Relacja na żywo na Sport.se.pl.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozpoczynają sezon Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.