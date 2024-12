Mikst Iga Świątek Jan Zieliński RELACJA NA ŻYWO United Cup WYNIK meczu Polska - Norwegia

Jest decyzja w sprawie Igi Świątek! Nie będzie odwołania, ale to jeszcze nie koniec!

Polska - Norwegia 1-1

I. Świątek - M. Helgo 6:1, 6:0

H. Hurkacz - C. Ruud 5:7, 3:6

I. Świątek/J. Zieliński - U. Eikeri/C. Ruud

Na żywo Polska - Norwegia 6:3, 0:3 Gem Norwegia. Ale szkoda... Na koniec Zieliński próbował przeciąć lot piłki przy siatce, ale nie popisał się w tek akcji 40-40 Ruud skuteczny przy siatce. Decydujący punkt 40-30 40-15 Przytomne zagranie Zielińskiego. Są breakpointy 30-15 Teraz nieudany return Igi 30-0 Dobry return Janka Serwuje Eikeri. Trzeba odrabiać straty 6:3, 0:2 Gem Norwegia PRZEŁAMANIE. Polacy tracą serwis i to przy podaniu Zielińskiego. Na koniec podwójny błąd Janka 40-40 Błąd Zielińskiego przy siatce. Decydujący punkt 40-30 40-15 Dobry serwis Zielińskiego 30-15 Pewny smecz po koźle Janka 15-15 15-0 Szybka wymiana przy siatce, na koniec smecz Igi Serwuje Zieliński 6:3, 0:1 Gem Norwegia. Nasi rywale obronili serwis 15-40 Niecelny forhend Zielińskiego 15-30 Zieliński wymusił błąd Ruuda 0-30 Skuteczny wolej Eikeri 0-15 Dobry serwis Norwega Początek drugiego seta. Serwuje Ruud 6:3 GEM I SET POLSKA. Na koniec dobry serwis Zielińskiego na ciało Ruuda! 40-40 Ładna akcja Ruuda. Decydujący punkt 40-30 As serwisowy Zielińskiego. Piłki setowe 30-30 Dobry wolej Igi 15-30 Świetny return Norweżki 15-15 Serwuje Zieliński 5:3 Gem Polska PRZEŁAMANIE. Teraz się udało! Na koniec świetna akcja Zielińskiego, ruszył do siatki skończył punkt 40-30 Dobry smecz Zielińskiego. Polacy znów mają breakpointy 30-30 Skuteczny wolej Ruuda 30-15 Dobry return Igi 15-15 Minimalnie niecelny return Janka 15-0 Ładny wolej Igi 4:3 Gem Polska. Wygrany do zera przy serwisie Igi! 40-0 Świetny forhend Igi, z dużą rotacją 30-0 Sprytne zagranie Zielińskiego przy siatce 15-0 As serwisowy Świątek Serwuje Iga 3:3 Gem Norwegia. Gem bez historii, do zera 0-40 Znów świetny serwis Ruuda 0-30 As serwisowy Norwega 0-15 Mocny return Ruuda 3:2 Gem Polska. Pewnie wygrany przy podaniu Zielińskiego 40-15 Janek błysnął dobrą akcją przy siatce 30-15 Błąd Zielińskiego Serwuje Zieliński. 30-0 po świetnym woleju Igi 2:2 Gem Norwegia. Ale szkoda tego gema... Było 40-0, ale Polacy nie zdołali przełamać serwisu Eikeri 40-40 Nieudany return Zielińskiego. Decydujący punkt 40-30 Ciekawa wymiana. Niestety Zieliński musnął piłkę przy siatce 40-15 Breakpointy 40-0 Kapitalny return Igi 30-0 Świetny return Zielińskiego 15-0 Świetny forhend Igi, trafiła w sam narożnik kortu 2:1 Gem Polska. Na koniec dobry serwis Igi. Polacy znów z dużymi problemami obronili serwis 40-40 Decydujący punkt 40-30 Dobry serwis Igi 30-30 Sprytne zgranie Igi między Norwegów 15-30 Eikeri błysnęła dobrą akcją przy siatce 15-15 Autowy bekhend Świątek 15-0 Szczęśliwy wolej Zielińskiego, po taśmie Serwuje Iga 1:1 Gem Norwegia. Wygrany szybko i do zera przy serwisie Ruuda 0-40 As serwisowy Ruuda 0-30 Nieudana akcja Igi przy siatce 0-15 Autowy return Janka Serwuje Ruud 1:0 Gem Polska. Ufffff... W ostatniej akcji Ruud minimalnie przestrzelił! 40-40 Decydujący punkt (brak gry na przewagi) 40-30 Skuteczny atak Zielińskiego 30-30 A teraz błąd Polaka 30-15 Ładny forhend Zielińskiego 15-15 Podwójny błąd serwisowy Janka GRAMY! Serwuje Zieliński Iga i Janek trenowali razem w Sydney i nie ukrywali, że mogą zagrać razem miksta. Zobaczymy, jak będą się dogadywać w walce o punkty Trwa rozgrzewka Tenisiści właśnie pojawili się na korcie Iga Świątek i Jan Zieliński stoją już w korytarzu OFICJALNIE: Iga Świątek/Jan Zieliński - Ulrikke Eikeri/Casper Ruud w decydującym mikście! Wygląda na to, że w mikście partnerem Igi Świątek będzie jednak Jan Zieliński a nie Hubert Hurkacz! Iga Świątek pokonała Malene Helgo 6:1, 6:0, ale Hubert Hurkacz przegrał niestety 5:7, 3:6 z Casperem Ruudem. W meczu Polska - Norwegia jest remis 1-1 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu miksta Polska - Norwegia w United Cup

Iga Świątek i Jan Zieliński łączą siły w międzynarodowym turnieju United Cup, w którym rozpoczynają nowy sezon. To rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Walczy w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Nasi tenisiści zagrają w Sydney kolejno z Norwegią (30 grudnia) i Czechami (1 stycznia). Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 10 mln dolarów.

Mikst Świątek Zieliński RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - Norwegia United Cup

Rok temu Iga Świątek i Hubert Hurkacz byli dosłownie o włos od wygrania tego turnieju. W dramatycznym finale zmierzyli się z Niemcami. Iga Świątek rozbiła (6:3, 6:0) Andżelikę Kerber, a Hubi Hurkacz miał dwie piłki meczowe w pojedynku z Alexandrem Zverevem. Przy jednej z nich po zagraniu Niemca piłka zawadziła o boczną linię. Zverev odrobił straty, pokonał Hurkacza (6:7, 7:6, 6:4), a potem Polacy ulegli Niemcom w mikście (4:6, 7:5, 4-10). Teraz Polacy znów wymieniani są w gronie głównych faworytów do triumfu.