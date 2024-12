Różnicę 402 miejsc w światowym rankingu (Świątek – 2, Helgoe – 404) było w tym starciu widać aż nadto. Polska mistrzyni pięciu turniejów wielkoszlemowych nie dała rywalce najmniejszych szans, a jednostronny pojedynek trwał niewiele ponad godzinę. W imprezie w Australii Polska rywalizuje w grupie B. Nasz zespół w środę 1 stycznia spotka się z Czechami. Wcześniej Norwegia uległa Czechom 1–2. W składzie Biało-Czerwonych, których kapitanem jest Mateusz Terczyński, są także poza Świątek: Maja Chwalińska, Alicja Rosolska, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński i Kamil Majchrzak. W drugim meczu spotkania Polska – Norwegia Hurkacz przegrał 5:7, 3:6 z Casperem Ruudem, a Świątek potem grała miksta w parze z Zielińskim.

Iga Świątek rozgromiła Malene Helgo!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozpoczynają sezon Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po meczu z Norweżką Iga Świątek udzieliła wywiadu na korcie w Sydney. Nie ukrywała radości po meczu rozstrzygniętym w tak zdecydowany sposób.

Świątek: Niełatwo grać dla swojego kraju

– Jestem zadowolona ze wszystkiego po tym meczu – mówiła Świątek. – Nie jest łatwo grać dla swojego kraju. Presja jest zwykle nieco większa. Jestem podekscytowana, jak co roku, ale czuję, że mogę czerpać sporo energii z trybun, tym bardziej że jak zwykle Polacy zajęli chyba z połowę miejsc na widowni – dodała, zwracając uwagę na obecność sporej grupy fanów z biało-czerwonymi flagami.

Zdjęcie Igi Świątek w basenie wywołało burzę. Fani nie mieli litości, potężne oburzenie

Nie mogło też zabraknąć pytania o nowe otwarcie w teamie Igi, która w kracza w nowy rok i sezon z nowym szkoleniowcem, Belgiem Wimem Fissettem. Iga odpowiadała pół żartem.

Hurkacz nie dał rady! Casper Ruud okazał się lepszy, o wyniku meczu z Norwegią zadecyduje mikst

– Nad czym przede wszystkim pracowałam? Możecie snuć teorie, ale to sekret, mogę o tym mówić dopiero poza kamerą – odparła Świątek z uśmiechem na ustach. – Chodziło o podstawowe rzeczy, więcej urozmaicenia w serwisie, pracę nad techniką, płynnością, utrzymywaniem jakości przez dłuższy czas. Przedsezonowy okres trwał tak naprawdę może ze dwa tygodnie, to nie za długo. Czuję wielkie wsparcie ze strony Wima. Cieszę się, że mogę rozpocząć nowy sezon z nowym trenerem i nowym podejściem.

– A czy Iga będzie też nowa? Nie, Iga się nie zmieniła, jest taka sama, zawsze ta sama – podkreśliła. – Jestem szczęśliwa, że mogę grać w tenisa. Chciałabym mieć więcej dystansu do wszystkiego w nowym roku. Nie wiem jak to mi się uda, trudno jest to zrobić w tenisie. Wszystko będzie robione krok po kroku. Skupię się teraz na tym, co mnie czeka w Australii – dodała Świątek.

Zmagania drużyn narodowych w United Cup to ostatni test przed turniejem Australian Open, który w połowie stycznia rusza w Melbourne.