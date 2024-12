Zdjęcie Igi Świątek w basenie wywołało burzę. Fani nie mieli litości, potężne oburzenie

Zdjęcie Igi Świątek wywołało oburzenie fanów!

Dla Igi Świątek gra w barwach reprezentacji jest niezwykle ważna, a gdy można to robić i przy tym zdobywać punkty do indywidualnego rankingu, to sprawa zdaje się być przesądzona. Dlatego też nic dziwnego, że oglądamy Polką po raz kolejny na United Cup, gdzie Polska w fazie grupowej zmierzy się z Norwegią i Czechami. Pierwszy punkt już dla swojej kadry Iga zdobyła, wygrywając 6:1, 6:0 z Malene Helgo z Norwegii. Wiele emocji pojawiło się jednak jeszcze przed pierwszym starciem naszej najlepszej tenisistki w australijskim turnieju.

Iga Świątek wraz z innymi członkami polskiej kadry udała się na Wylie's Bath. Niezwykle popularne stało się zdjęcie Igi Świątek kąpiącej się tam z różowym, dmuchanym flamingiem. Część fanów, gdy zobaczyła to zdjęcie, nie kryła oburzenia, ale nie ze względu na jakieś zachowanie Polki. Chodzi o to, że zdjęcia robił oficjalny fotograf WTA, a w tym czasie rozgrywane były mecze United Cup czy turniej w Brisbane, w którym udział bierze światowa numer jeden tenisa, Aryna Sabalenka.

Kibice nie mogli zrozumieć, czemu oficjalny fotograf WTA poświęca czas na zdjęcia Igi w prywatnej sytuacji, gdy inne zawodniczki rywalizują na kortach. – „Żenujące. Były wtedy mecze w United Cup. Jest fotografem WTA, ale wybrał Igę”, „Nie masz meczu tenisowego, na który mógłbyś pójść i zrobić zdjęcia…?”, „Czy ktoś może mi wyjaśnić, jakim cudem to jest oficjalna część pracy. I co robi WTA, pozwalając mu robić, co chce, podczas gdy numer 1 na świecie jest teraz w innym mieście, gra w innym turnieju, który jest oficjalną częścią WTA. Ale nie, on podgląda, jak ktoś pływa” – czytamy w komentarzach na portalu X. Inni pisali, że takimi materiałami powinni zajmować się fotografowie zatrudnieni konkretnie do United Cup.