Jest decyzja w sprawie Igi Świątek! Nie będzie odwołania, ale to jeszcze nie koniec!

POLADA czyli Polska Agencja Antydopingowa nie odwoła się od decyzji ITIA w sprawie Igi Świątek. Po kompleksowym zbadaniu i weryfikacji pełnych akt sprawy zawodniczki, postanowiła nie wnosić odwołania od decyzji podjętej przez Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa (ITIA) w sprawie tenisistki.

"Przeprowadzenie dogłębnej i rzetelnej analizy przez ekspertów POLADA pozwoliło na podjęcie obiektywnej i zgodnej z przepisami antydopingowymi decyzji. Prawo do wniesienia odwołania posiada jeszcze Światowa Agencja Antydopingowa, a termin na wniesienie skargi przez WADA upływa w dniu 21 stycznia 2025 r." - czytamy w oświadczeniu POLADA

Decyzja POLADA w sprawie Igi Świątek nie jest żadnym zaskoczeniem. Już po informacji, że w organizmie naszej tenisistki wykryto zakazaną trimetazydynę (była w skażonym leku na bezsenność) dyrektor POLADA Michał Rynkowski bronił mistrzyni Roland Garros. - Stopień winy był tutaj bardzo niski i należy rozpatrywać go w kategorii zaniedbania. Stąd ta miesięczna sankcja - mówił w rozmowie z "Super Expressem". - Z drugiej strony, zdarzało się, jak choćby w przypadku Jannika Sinnera, że orzeczono zupełny brak winy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dla Igi Świątek ta sankcja jest korzystna, bo to jest prawie najniższy wymiar kary, jaki mógł zostać zastosowany w przypadku tej substancji. Jeśli mamy do czynienia z nieświadomym stosowaniem dopingu, a stopień winy czy zaniedbania jest znikomy, to karanie sportowca w sposób surowy byłoby niesprawiedliwe i krzywdzące.

Teraz wszystko w rękach Światowej Agencji Antydopingowej czyli WADA. Decyzja ma zapaść do 21 stycznia. Jeżeli WADA wniesie apelację - tak jak w przypadku Jannika Sinnera - ostateczny wyork wyda Trybunał Arbitrażowy ds Sportu w Lozannie (CAS). Iga Świątek kilka dni temu mówiła, że nie obawia się apelacji. - Nie sądzę, żeby był jakiś powód. Nie grałam w trzech turniejach, byłam zawieszona przez długi czas i straciłam miejsce w rankingu. Wiem też, jak wygląda ta procedura i przedstawiłam wszelkie możliwe dowody. Szczerze mówiąc, nie ma zbyt wiele do zrobienia - oceniła szanse na interwencję WADA (Światowej Agencji Antydopingowej) w jej sprawie.

