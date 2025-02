Iga Świątek zrobi to co przed laty Karolina Woźniacka?! Polka uspokaja, stawia sprawę jasno

- Trudno powiedzieć, dlaczego tak dobrze sobie tutaj radziłam. Z tego co pamiętam, nie grałam bezbłędnie, więc nie było tak, że te turnieje były w moim wykonaniu idealne, ale w pewnym momencie zawsze znajdowałam jakieś rozwiązania. Myślę, że warunki tutaj są dość trudne i byłam wystarczająco cierpliwa, aby po prostu skupić się na swojej grze. Jednak co rok jest inaczej, każdy turniej to inna historia, więc trudno jest je porównywać i trudno znaleźć coś, co działałoby za każdym razem - podkreślała Iga Świątek.