Ile zarobił Hurkacz za zwycięstwo w Szanghaju? ATP Szanghaj PREMIE Nagrody pieniężne

Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP w Szanghaju! Rozpędzony Polak w dramatycznym finale pokonał 6:3, 3:6, 7:6(10-8) Rosjanina Andrieja Rublowa, broniąc piłki meczowej! Prestiżowy turniej w Szanghaju to zawody rangi ATP Masters 1000, jedne z największych w tourze. Wygrywali go najwięksi z Rogerem Federerem czy Novakiem Djokoviciem na czele. Hurkacz za ten triumf zarobił ponad 1,26 mln dolarów. To jego drugie zwycięstwo w karierze w turnieju rangi ATP Masters 1000, po Miami Open 2021.

Ile zarobił Hurkacz ATP Szanghaj PREMIE Nagrody pieniężne

Hubert Hurkacz w Szanghaju odniósł wielki sukces. A jest o co walczyć. Jako zwycięzca zgarnie 1000 punktów. Do tego pula nagród robi wrażenie. To zawody rangi ATP Masters 1000, więc premie na każde zwycięstwo są imponujące. Hurkacz ma szansę odnieść już siódme turniejowe zwycięstwo w karierze. Już raz wygrał turniej rangi ATP Masters 1000 - ponad dwa lata temu triumfował w Miami Opem. Poniżej lista premii w turnieju singla ATP w Szanghaju.

ATP Szanghaj 2023 PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobił Hurkacz?

I runda - 18 860 dolarów

II runda - 30 855

III runda - 55 770

IV runda - 96 955

1/4 finału - 184 465

1/2 finału - 352 635

finalista - 662 360

zwycięzca - 1 262 220

