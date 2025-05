Iga Świątek może zrobić to pierwszy raz w tym sezonie! I to dopiero w maju. Nie do tego przyzwyczaiła fanów

Iga Świątek walczy w turnieju WTA w Madrycie, gdzie broni tytułu. Po zwycięstwie 0:6, 6:3, 6:2 nad Madison Keys polska mistrzyni jest już w półfinale, w którym zmierzy się z Coco Gauff. W drugim meczu w 1/2 finału Aryna Sabalenka zagra z Eliną Switoliną.

Rok temu Iga Świątek po raz pierwszy podbiła stolicę Hiszpanii, rewanżując się Arynie Sabalence za porażkę w finale w 2023 r. (3:6, 6:3, 3:6). Liderka i wiceliderka rankingu WTA znów stworzyły kapitalne widowisko. Tym razem minimalnie lepsza była Iga Świątek, która wygrała 7:5, 4:6, 7:6, broniąc trzech piłek meczowych. Iga Świątek rok temu za wygranie turnieju WTA w Madrycie zarobiła pond 963 tys. euro. Tym razem nagrody są jeszcze większe, premie robią wrażenie!

WTA/ATP Madryt PREMIE: Tyle samo dla mężczyzn i kobiet

Premie w turniejach WTA i ATP w Madrycie (kobiet i mężczyzn) są identyczne. Iga Świątek za awans do półfinału zarobiła już 291 040 euro. Turniej w Madrycie jest specyficzny. Tenisiści walczą w nowoczesnym kompleksie sportowym, który położony jest na wysokości ok. 600 m n.p.m, co ma wpływ na tempo gry i lot piłek. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybciej. Piłki mkną jak pociski i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ważny jest też odpowiedni naciąg rakiet - mówiła Iga Świątek.

Jakie są PREMIE w turnieju w Madrycie?

Premie w turniejach ATP i WTA Madryt 2025

1. runda - 20 820 euro

2. runda - 30 895

3. runda - 52 925

4. runda - 90 445

1/4 finału - 166 670

1/2 finału - 291 040

finał - 523 870

zwycięzca - 985 030

