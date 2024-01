Jannik Sinner DZIEWCZYNA Kim jest Maria Braccini, dziewczyna Jannika Sinnera? ZDJĘCIA

Novak Djoković naprawdę dawno nie przeżył czegoś takiego. To koniec, został zdemolowany

Jannik Sinner zagra w finale Australian Open. Włoski tenisista w półfinale pokonał 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 broniącego tytułu Novaka Djokovicia i było to już kolejne zwycięstwo zawodnika z Tyrolu nad Serbem w ostatnim czasie (jesienią 2023 ograł go w ATP Finals i w Pucharze Davisa). Jannik Sinner błyszczy na korcie w Melbourne, a we Włoszech trzyma za niego kciuki jego dziewczyna Maria Braccini.

Jannik Sinner DZIEWCZYNA: Kim jest Maria Braccini ZDJĘCIA

Jannik Sinner i jego dziewczyna Maria Braccini unikają błysku fleszy. Tenisistka z północnej Italii dał jasno do zrozumienia, że jego związek nie jest sprawą publiczną i że nie będzie dzielił się z kibicami szczegółami swojego życia prywatnego. - Chcę zachować swoje życie prywatne w tajemnicy. Dlatego nie publikuję zdjęć z dziewczyną w mediach społecznościowych - powiedziała Sinner. - Nie muszę publikować zdjęcia, żeby pokazać, czy jestem zaręczony. Nigdy nie publikowałam zdjęć nawet z rodzicami - dodał Włoch.

Maria Braccini to modelka i influencerka, zyskała już sławę w świecie mody. - Maria jest bardzo delikatna i serdeczna, ale także bardzo niezależna i właśnie to uderza mnie najbardziej – powiedział Jannik Sinner o swojej dziewczynie. - Dostosowała się do moich potrzeb, wie, że moim priorytetem jest sport, zwłaszcza teraz, ponieważ dopiero zaczynam i muszę się jeszcze wszystkiego nauczyć, aby zostać mistrzem - dodał Włoch.

Według włoskich mediów Jannik Sinner i jego dziewczyna Maria Braccini rozstali się w listopadzie 2021 roku. Jednak potem wrócili do siebie. Ostatnio pisano o ich zaręczynach, ale tenisista nie potwierdził tych informacji.