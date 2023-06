KIEDY Finał Djoković - Ruud Roland Garros O której finał Djoković - Ruud KIEDY finał mężczyzn ATP w Paryżu

Novak Djoković i Casper Ruud zagrają w finale Roland Garros 2023. Stawką będzie tytuł mistrza French Open, miejsce w historii i premia w wysokości 2,3 mln euro. Faworytem jest Djoković. Finał Roland Garros Djoković - Ruud zostanie rozegrany w niedzielę 11 czerwca. Początek finału o godzinie 15. Poniżej więcej informacji.

Novak Djoković do finału wywalczył po zwycięstwie 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 nad Carlosem Alcarazem, liderem rankingu ATP. Faworytem był Hiszpan, ale kiedy zaczął się rozkręcać, uszkodził nogę, łapały go skurcze i nie w był w stanie już potem nawiązać walki z doświadczonym Serbem. Djoković poluje na historyczny rekord. To 22-krotny mistrz Szlemów i jeżeli wygra Roland Garros, z 23 triumfami zostanie samodzielnym rekordzistą. Wyprzedzi Rafaela Nadala. Djoković i Ruud zagrają ze sobą już piąty raz. Bilans tej rywalizacji to 4-0 dla Serba, który ostatnio pokonał Norwega na koniec poprzedniego sezonu - 7:5, 6:3 w finale ATP Finals. Ogrywał go również na mączce. Djoković wygrał Roland Garros dwa razy, w latach 2016 i 2021.

Casper Ruud w półfinale Roland Garros łatwo ograł 6:3, 6:4, 6:0 Niemca Alexandra Zvereva. Norweg drugi raz z rzędu zagra w finale paryskiego French Open (rok temu klęska z Rafaelem Nadalem 3:6, 3:6, 0:6). W tegorocznym turnieju rozkręcał się powoli i nie był wymieniany w gronie faworytów. W ostatnich kilku meczach Ruud prezentował się już naprawdę dobrze. - Po prostu wyszedłem na kort i próbowałem grać bez zbyt wielu emocji i bez zbytniego myślenia – powiedział Casper Ruud po awansie do finału.

Mecz Novak Djoković - Caser Ruud w finale Roland Garros 2023 zostanie rozegrany w niedzielę 11 czerwca. Początek finału Djoković - Ruud o godzinie 15. Transmisja TV z finału Djoković - Ruud na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.