Kiedy finał Hubert Hurkacz - Novak Djoković w Genewie? O której godzinie?

Hubert Hurkacz poznał rywala w finale turnieju ATP w Genewie. Będzie nim Novak Djoković, który pokonał Camerona Norriego 6:4, 6:7, 6:1. Słynny Serb to żywa legenda. Jest najbardzije utytułowanym tenisistą w historii z 24 wielkoszlemowymi tytułami na koncie i złotym medalem igrzysk w Paryżu. Na fotelu lidera rankingu ATP spędził w sumie 428 tygodni, co jest absolutnym rekordem. Hurkacz grał z Djokoviciem siedem razy i ani razu nie udało mu się go pokonać. Do ośmiu razy sztuka? 37-letni Serb obecnie zajmuje 6. miejsce w rankingu i długo czeka na kolejny wielki triumf.

Hubert Hurkacz walczy w Genewie i rozegrał kolejne świetne spotkanie, pokonując 6:3, 6:4 Sebastiana Ofnera i awansując do finału. Polak ma już na koncie osiem turniejowych zwycięstw w głównym tourze, a rok temu w Estoril po raz pierwszy triumfował na mączce. Teraz ma szanse na kolejny tytuł. Turniej ATP 250 w Genewie to dla Hurkacza przede wszystkim cenne przetarcie i próba generalna przed paryskim Roland Garros. Za nami losowanie i w 1. rundzie Hurkacz zagra z utalentowanym niespełna 19-letnim Brazylijczykiem Joao Fonsecą. Pierwszy mecz rozegra w Paryżu rozegra w poniedziałek albo we wtorek.

Turniej w Genewie to zawody rangi ATP 250 czyli niższej niż zdecydowana większość, w których gra Hubert Hurkacz. Można w nim jednak zarobić spore pieniądze. Hurkacz za awans do finału zarobił już 52 890 euro. Zwycięzca zgarnie 90 675 euro.

Kiedy finał Hurkacz - Djoković w Genewie? O której godzinie?

Finał turnieju ATP w Genewie Hubert Hurkacz - Novak Djoković zostanie rozegrany w sobotę 24 maja 2025. Początek finału Hurkacz - Djoković o godzinie 15. Transmisja TV z turnieju w Genewie na sportowych kanałach Polsatu (Polsat Sport 1 lub 2).

