O której godzinie finał kobiet Rybakina - Kalinina WTA Rzym KIEDY finał Rybakina - Kalinina O której gra Rybakina finał dzisiaj w Rzymie

Jelena Rybakina i Anhelina Kalinina zagrają dzisiaj w finale turnieju WTA w Rzymie, którego stawką będzie 1000 punktów i ponad 512 tys. euro. Finał Rybakina - Kalinina miał zacząć się po godzinie 19, ale wiadomo już, że rozpocznie się później. Niestety w Rzymie znów leje deszcz. Finał Rybakina - Kalinina zacznie się po zakończeniu przerwanego przez deszcz półfinału mężczyzn Miedwiediew - Tsitsipas.

Jelena Rybakina kontra Anhelina Kalinina. Stawką w finale jest 1000 punktów i 521 tys. euro premii. Rybakina wczoraj w przerywanym przez deszcz półfinale pokonała 6:2, 6:4 Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Ukrainka Anhelina Kalinina ograła 7:5, 5:7, 6:2 Rosjankę Weronikę Kudermietową. Faworytką w finale jest Rybakina. Kalinina zajmuje 47. miejsce w rankingu WTA, więc jej obecność w finale w Rzymie to spora niespodzianka. Ukrainka wyeliminowała wcześniej m.in. Madison Keys, Sofię Kenin i Beatriz Haddad Maię. W meczu z brazylijską pogromczynią Magdy Linette spędziła na korcie 3 godziny i 41 minut. - Nie spodziewałam się tego sukcesu. Po prostu starałam się wygrywać kolejne mecze. To coś niesamowitego - mów Kalinina, która prywatnie lubi się z Rybakiną. - Mamy dobre relacje. Ona pracowała z moim trenerem. Zawsze jej kibicuję. Cieszę się, że zagramy razem w finale - mówi Rybakina.

Jelena Rybakina to aktualna mistrzyni Wimbledonu i prawdziwa zmora Igi Świątek. Pokonała Polkę ostatnio w Australian Open, Indian Wells i teraz w dramatycznym ćwierćfinale w Rzymie zakończonym kontuzją naszej tenisistki. Urodzona w Moskwie reprezentantka Kazachstanu jest praktycznie Rosjanką. Do 2018 r. reprezentowała Rosję, a potem Kazachstan obiecał jej wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu, bo rosyjscy tenisiści byli wtedy wykluczeni z rywalizacji. Atuty wysokiej i długonogiej Jeleny Rybakiny (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu.

Mecz Jelena Rybakina - Anhelina Kalinina w finale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w sobotę 20 maja 2023 r. Transmisja TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport