Kiedy gra Hurkacz ATP Szanghaj Hurkacz - Kokkinakis O której godzinie gra Hurkacz

ATP Szanghaj

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w turnieju ATP w Szanghaju. Pierwszy rywal Polaka to Thanasi Kokkinakis (nr 69). Szykują się wielkie emocje. Hurkacz - Kokkinakis w tym sezonie zagrali ze sobą już dwa razy i były to dwie niesamowite dramatyczne trzysetowe boje. Oba wygrał wrocławianin. Turniej ATP w Szanghaju to zawody rangi ATP 1000 Masters i jest bardzo mocno obsadzony. Zajmujący 17. miejsce w rankingu Hurkacz wraca do rywalizacji w cyklu po dłuższej przerwie. Sprawdź, kiedy gra Hurkacz ATP Szanghaj O której gra Hurkacz.