Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Doha? Z kim i o której godzinie kolejny mecz?

Iga Świątek zrobi to co przed laty Karolina Woźniacka?! Polka uspokaja, stawia sprawę jasno

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Dausze, do której awansowała, pokonując 6:3, 6:2 Marię Sakkari. Greczynka wcześniej aż trzy razy pokonała Polkę, ale ostatnio prezentowała wyraźnie niższą formę i nasza gwiazda była zdecydowaną faworytką przed tym pojedynkiem. Iga Świątek w turnieju WTA Doha triumfowała w latach 2022, 2023 i 2024. Teraz ma szansę wygrać te zawody czwarty raz z rzędu. Łatwo jednak nie będzie, bo w Dausze grają największe gwiazdy, razem z Coco Gauff i Aryną Sabalenką, która w poprzednich dwóch edycjach rezygnowała z gry w tym turnieju, odpoczywając po zwycięstwach w Australian Open.

Iga Świątek w Katarze czuje się znakomicie. Warunki tam są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne, a kozioł piłki dość wysoki, co pasuje Polce. Do tego zimą jest tam chłodno i często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Jeżeli znów zgarnie złotego sokoła, będzie pierwszą tenisistką od 14 lat z czterema kolejnymi triumfami w tym samym turnieju (ostatnio K. Woźniacka w New Haven w latach 2008-2011).

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Doha

Iga Świątek rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Dausze pozna dopiero we wtorek 11 lutego. Wyłoni ją mecz Linda Noskova (Czechy) - Julia Putincewa (Kazachstan). - Dlaczego gram tutaj tak dobrze? Trudno powiedzieć. Z tego, co pamiętam, nie było tak, że te wcześniejsze turnieje były w moim wykonaniu idealne, ale w pewnym momencie zawsze znajdowałam jakieś rozwiązania. Myślę, że warunki tutaj są dość trudne, a ja byłam wystarczająco cierpliwa, aby po prostu skupić się na swojej grze. Jednak każdy turniej to inna historia, więc trudno jest porównywać - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek następny mecz 3. runda WTA w Dausze

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA Doha 2025 rozegra w środę 12 lutego. We wtorek 11 lutego pozna rywalkę. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Igi Świątek. Transmisje TV z turnieju WTA w Dausze na antenie Canal+ Sport 2.

