Kiedy gra Iga Świątek 4. runda US Open Z kim i o której godzinie kolejny mecz?

Iga Świątek zagra w 4. rundzie US Open, do której awansowała po zwycięstwie 6:4, 6;2 nad Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. Polka wyrównała już zatem wynik sprzed roku, gdy w US Open doszła właśnie do 4. rundy. Z kim zagra Iga Świątek w 4. rundzie? Rywalką liderki rankingu będzie kolejna Rosjanka - Ludmiła Samsonowa (nr 16). Świątek i Samsonowa grały ze sobą trzy razy i we wszystkich tych spotkaniach górą była nasza gwiazda. Sprawdź, kiedy gra Iga Świątek z Samsonową w 4. rundzie US Open.