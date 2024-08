W takich luksusach mieszka Iga Świątek w Nowym Jorku! Ceny zwalają z nóg, zobacz ZDJĘCIA

Iga Świątek już przed US Open zdradziła, że w tym roku zamieszkała w Nowym Jorku blisko Central Parku. - W Nowym Jorku jest bardzo głośno i ciężko się tutaj zrelaksować. Dlatego zatrzymałam się blisko Central Parku. Na pewno to wykorzystam i spróbuję się zrelaksować i mieć więcej natury, ponieważ to w zasadzie jedyne miejsce w Nowym Jorku, gdzie można być bliżej natury - powiedziała Polka.

Iga Świątek mieszka w The Plaza. Luksusowy hotel w Nowym Jorku

Iga Świątek postawiła na kultowy 5-gwiazdkowy hotel The Plaza. To kultowy obiekt, z którego korzystają największe gwiazdy showbiznesu, przebywając w Nowym Jorku. Na stronie internetowej The Plaza oraz w mediach społecznościowych hotelu pojawiły się zdjęcia Igi Świątek reklamujące spotkanie z polską gwiazdą. Liderka rankingu WTA korzysta zatem z luksusowego miejsca na zasadach reklamowego barteru. A ceny tam są kosmiczne. Rezerwując już teraz z wyprzedzeniem pokoje na kolejny rok w czasie US Open 2025, zapłacimy za tydzień ok. 31 tysięcy złotych (4400 zł za noc), a mówimy tutaj o najtańszych pokojach. Iga Świątek jako gość specjalny zamieszkała z pewnością w jednym z bardziej luksusowych apartamentów, a ceny tych za tydzień to od ok. 40 tysięcy złotych do ok. 110 tys. złotych za tydzień (5700 - 15700 zł za noc).

The Plaza, w którym mieszka Iga Świątek, znajduje się na 5th Avenue, tuż przy wejściu do Central Parku. Pokoje są luksusowe i przestronne, a hotel szczyci się łazienkami z armaturą pokrytą 24-karatowym złotem i prysznicem ze strumieniem deszczowym. Na miejscu działa restauracja The Palm Court, która jest jednym z najlepszych nowojorskich lokali serwujących podwieczorek. Goście mają także do dyspozycji ekskluzywne butiki oraz centrum odnowy biologicznej, które obejmuje SPA i całodobowe centrum fitness.