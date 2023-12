Kiedy gra Iga Świątek Abu Zabi World Tennis League Z kim i o której gra Iga Świątek pierwszy mecz

Aż włos jeży się na głowie po tym, jak potraktowano Igę Świątek. Te słowa to policzek dla polskiej tenisistki, trudno przejść obok nich obojętnie

Iga Świątek trenuje w Abu Zabi, przygotowując się do nowego sezonu. Wcześniej bo już od 21 grudnia powalczy w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa. Liderka rankingu WTA wystąpi w zespole Jastrzębi, razem z Hubertem Hurkaczem, Caroline Garcią i Casperem Ruudem. Cztery drużyny zagrają systemem każdy z każdym. Na koniec dwie najlepsze powalczą w Wigilię czyli 24 grudnia w finale.

Iga Świątek już rok temu zagrała w tej pokazówce, w której walczą największe tenisowe gwiazdy. To połączone z występami gwiazd estrady rozgrywki drużynowe. Grają w nich zarówno kobiety jak i mężczyźni. Teraz z zaproszenia skorzystał również Hubert Hurkacz. W pokazowym turnieju w Abu Zabi w innych zespołach powalczą m.in. Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Daniił Miedwiediew czy Stefanos Tsitsipas. Wszystko ku uciesze spędzających tam urlopy turystów. Polskie gwiazdy w Abu Zabi zarobią oczywiście duże pieniądze.

- To jest powtórka drogi, którą Iga wybrała w poprzednim roku, więc widocznie to wszystko się sprawdziło, również sportowo - mówił w naszym programie Super Tenis Marek Furjan, komentator tenisa. - Pewnie taki udział w pokazówce wart jest finansowo tyle ile finał wielkoszlemowy. Trzeba mieć świadomość, że to jest jej praca i z lukratywnych ofert ma prawo skorzystać.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w pokazowych rozgrywkach w Abu Zabi mają okazję razem potrenować i jeszcze lepiej zgrać się przed United Cup i oczywiście igrzyskami w Paryżu. W obu tych imprezach stworzą parę mikstową. - Te mecze pokazowe i na United Cup na pewno dużo nam dadzą. Jednak grałam już rok temu z Hubertem, więc to nie jest tak, że musimy dużo zmieniać, bo oboje super gramy w tenisa i myślę, że jesteśmy dość zgrani na korcie, pod względem tenisowym i pozasportowym bardzo dobrze się dogadujemy. Myślę, że to fajna przygoda i dobra okazja, żeby powalczyć razem na igrzyskach - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z "Super Expressem".

Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Caroline Garcia i Casper Ruud są w zespole Jastrzębi. Na początek powalczą z drużyną Sokołów, w której wystąpią Jelena Rybakina, Leylah Fernandez, Taylor Fritz i Sumit Nagal. Każdy mecz będzie się składał z dwóch pojedynków kobiet i mężczyn oraz miksta. Oczywiste wydaje się zatem, że Iga Świątek w każdym meczu grać będzie albo singla albo miksta i pewnie w parze z Hubertem Hurkaczem. Decyzje podejmować będą kapitanowie drużyn w porozumieniu z zawodnikami.

World Tennis League 2023 TERMINARZ meczów z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza

21 grudnia, 12:00 polskiego czasu

Hawks (Świątek, Hurkacz, Garcia, Ruud) kontra Falcons (Rybakin, Fernandez, Fritz, Nagal)

22 grudnia, 15:00 polskiego czasu

Hawks kontra Eagles (Miedwiediew, Rublow, Andriejewa, Kenin)

23 grudnia, 15:00 polskiego czasu

Hawks kontra Kites (Tsitsipas, Sabalenka, Badosa, Dimitrow)

1️⃣ Court4️⃣ Teams♾️ PossibilitiesThe battle to conquer the greatest show on court to begin on 21st December 🎾🏁 with the Hawks taking on the Falcons on the inaugural match of the season, followed by the Kites battling the Eagles 🔥#WTL #MeteoraWorldTennisLeague #YasIsland pic.twitter.com/CQYWMNjViy— World Tennis League (@TennisWorl76726) December 17, 2023