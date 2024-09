To z nią może zagrać Iga Świątek w ćwierćfinale US Open. Znają się jak łyse konie, w ostatnim meczu urwała Polce tylko jednego gema

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale US Open 2024 po zwycięstwie nad Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Polka poprawiła już wynik sprzed roku, bo w poprzedniej edycji nowojorkskiego Szlema odpadła w 4. rundzie. Apetyty i ambicje Igi Świątek są jednak oczywiści dużo większe. Liderka rankingu WTA dwa lata temu wygrała US Open i teraz też wyraźnie się rozkręca w tym wymagającym turnieju rozgrywanym w trudnych dla naszej gwiazdy warunkach.

Z kim gra Iga Świątek w ćwierćfinale US Open 2024?

Iga Świątek w ćwierćfinale US Open zagra z Jessicą Pegulą. Amerykanka potwierdziła bardzo wysoką formę, pokonując łatwo 6:4, 6:2 Rosjankę Dianę Schnaider. Pegula (nr 6 WTA) w tym sezonie miała spore problemy zdrowotne. Teraz prezentuje się znakomicie. Przed US Open wygrała turnieju WTA w Toronto, a w Cincinnati doszła do finału, w którym uległa (3:6, 5:7) Arynie Sabalence. Świątek i Pegula grały ze sobą już dziewięć razy. Bilans tej rywalizacji to 6-3 dla Polki. Ostatnio górą była Iga, która rozbiła Jess 6:1, 6:0 w finale WTA Finals 2023, a w poprzednim sezonie Świątek dwa razy uległa Peguli na szybkich kortach twardych - 2:6, 2:6 w Sydney i 2:6, 7:6, 4:6 z Montrealu.

Kiedy Iga Świątek gra w ćwierćfinale US Open 2024?

Mecze Igi Świątek na US Open rozgrywane są na razie co dwa dni. Przed Polką zatem kolejny dzień przerwy, a mecz w ćwierćfinale rozegra w czwartek 4 września 2024. Liderka rankingu WTA w tym roku w czasie US Open mieszka w Nowym Jorku w innym hotelu niż do tej pory. Postawiła na kultowy luksusowy pięciogwiazdkowy hotel The Plaza, który znajduje się tuż oboc Central Parku. Wszystko oczywiście w ramach partnerskiej umowy. Słynny hotel na Instagramie opublikował materiał wideo z Igą Świątek. "Kiedy pojawisz się w The Plaza, spodziewaj się samych asów" - brzmi hasło reklamowe. Na filmie uśmiechnięta Iga Świątek odbija w hotelowym pokoju piłkę rakietą.

Iga Świątek - Jessica Pegula Kiedy mecz? O której godzinie ćwierćfinał US Open?

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w ćwierćfinale US Open 2024 zostanie rozegrany w czwartek 4 września. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Pegula w 1/4 finału. Transmisje TV z US Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i na platformie MAX.

